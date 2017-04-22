Какой климат в Анапе по временам года

Анапа – известный курорт на берегу Черного моря, где любят отдыхать взрослые, но большей частью этот курорт предназначен для детского отдыха. Обычно в летний период времени солнце может достигать в своем зените семидесяти градусов, поэтому всегда такое тепло сочетается и с тем, что отсутствую дожди, а также влажность становится умеренной. Но даже такую погоду отдыхающие люди в разгаре июня переносят хорошо, так как постоянно происходят освежающие бризы, которые не позволяют солнцу создать зной, непереносимый для людей. Отдыхающие туристы предпочитают все свои экскурсии по городу совершать в ранние утренние или вечерние часы, когда как раз и происходят такие бризы. Поэтому, отправляясь на курорт отдыхать, все туристы и отдыхающие стараются узнать и то, каков прогноз погоды в Анапе на 10 дней. Иногда в конце лета, например, в августе, могут случаться настоящие ливни, да еще и с градом. Но и осень в этом городе теплая, чаще всего по своему температурному режиму она теплее, чем весна. Уже в первой половине осени устанавливается хорошая и теплая погода, которая всегда будет сухой и солнечной. Начало осени в Анапе отдыхающие еще называют бархатным сезоном. Но уже в октябре по утрам и вечерам становится немного прохладной.

Зима в этом курортном городе длится недолго, так как морозы небольшие, да и длятся они недолго. Но в это время происходит большое количество осадков, которые обычно выпадают в виде дождей. Если вдруг начинают дуть на город северные ветра, то тут же в городе наступает резкое похолодание, но сне все равно долго не лежит и быстро тает. В такое времена года часто бывают и шторма. Но морозных дней в году обычно никогда не превышает двадцати. Из – за постоянных дожде и большого количество пасмурных дней отдыхающие предпочитают не посещать курорты в это время года.

Лишь только в марте солнце начинает светить не только немного ярче, но и дольше. Ветры постепенно уменьшаются. Но все-таки купальный сезон отроется всего лишь в конце весны. Солнечная радиация в июне сильно разнится с той, которая достигается в декабре, которая считается самым слабым периодом. Всего за год в этом городе дней без солнца бывает не более сорока семи дней.

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