Капсулы для кофемашин. Изучаем, выбираем, пробуем

mavit
Автор: mavit Март 28, 2018 01:11

Капсулы для кофемашин. Изучаем, выбираем, пробуем

Как бы странно это не звучало, но настоящие ценители кофе, отдают предпочтение именно капсулам! Поэтому стоит разобраться, что такое капсульный кофе, какой материал используется для капсул, а также плюсы и минусы такого напитка.

Кофе в капсулах. Новый способ сохранения продукта

Упаковка кофе в специальные вакуумные контейнеры, способствует сохранению его вкусовых качеств. Благодаря этому, уже неважно, кто приготовит кофе, квалифицированный бариста или полный дилетант. Кофе в капсулахневозможно испортить, он всегда получается изумительным. Пожалуй, это его главное преимущество перед кофе в обычной упаковке. Стоит отметить, что капсульный кофе обладает невероятно насыщенным вкусом и ароматом.

Из какого материала изготовляются капсулы

Для капсульного кофе важно не только высокое качество самого продукта, но и материал, из которого изготовляются контейнеры. Процесс расфасовки предусматривает обработку капсул горячим паром, а значит, под воздействием температур, материал может выделить некоторые компоненты и в напиток. Чтобы определиться, какой кофе безвредный, стоит изучить, из чего изготовлена его упаковка.

Капсулы для кофемашины бывают:

  • из полимеров;
  • из алюминиевой фольги;
  • комбинированные (пластик, алюминий, прессованная бумага.

И так, как утверждают производители, полимеры, из которых изготовляются капсулы, совершенно безвредны для организм. Интересная новинка — многоразовая капсула — изготовляется из алюминиевой фольги. Однако к ней исследователи относятся очень скептически, утверждая, что ионы металла, накапливаясь в организме, способны вызвать ряд заболеваний. Что касается комбинированных капсул, то здесь мнения специалистов расходятся, ведь в составе все равно присутствует алюминиевая фольга. В остальном, выбор остается за вами. Что касается выбора, на сайте https://kapservis.ru/product-category/capsules/ вы найдете капсульный кофе на любой вкус, даже самый избалованный.

Плюс и минусы напитка в капсулах

Кофе в капсулах — это гармоничное сочетание вкуса и аромата, что является неоспоримым преимуществом такого напитка. Еще один плюс – требуется меньше времени на приготовление. Капсулы для кофемашины имеют недостаток — они не универсальны, то есть, вашей кофе машине может подойти не любая капсула, надо уточнять. Еще один недостаток — высокая стоимость упаковки. Хотя, с каждым годом производителей капсульного кофе становится больше, а значит и выбор расширяется.

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mavit
Автор: mavit Март 28, 2018 01:11
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