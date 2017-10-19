Керамическая плитка Dual Gres – лучшее решение для оформления интерьера

Керамическая плитка считается одним из лучших строительных материалов, с помощью которого проводится качественная отделка любых поверхностей. Она идеально подходит для сооружения напольных конструкций, обработки фасадных частей архитектурных объектов, оборудования садовых дорожек и игровых площадок.

Укладка керамической плитки проводится также на стены внутренней части помещений. Различная форма и расцветка материала позволяет создавать оригинальный декор для интерьера.

Среди отделочных материалов, предложенных современными производителями, особенно отличается плитка Dual Gres. Она характеризуется точными геометрическими размерами, абсолютной гладкостью поверхности и доступной стоимостью. Полный каталог испанской плитки Dual Gres можно найти на сайте компании, занимающейся ее реализацией. Настенный отделочный материал используется потребителями при проведении евроремонтов. Он позволяет полностью преобразить интерьер, придавая ему эстетичность и стильность. Плитка практически не имеет достойных аналогов по удачному сочетанию качества и стоимости.

Неоспоримым достоинством изделий, предложенных молодой испанской компанией, считается простота и легкость их укладки. Выполнение монтажных работ проводится очень быстро даже мастерами, не имеющими большого трудового опыта по работе с керамической плиткой. Приобретение облицовочного материала в интернет-магазине полностью исключает возможность приобретения деформированных или бракованных изделий. Каждая партия товара обязательно проходит специальное тестирование. Поэтому к потребителям поступает только плитка с высоким уровнем качества.

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