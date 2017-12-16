Клей ПВА для дерева: особенности применения

При строительных работах, а также при работах, связанных с мебелью, необходимо применять качественный клей на основе ПВА. Водостойкий клей ПВА имеет многочисленные преимущества, поэтому я советую всем при необходимости применять именно этот клей.

ПВА отличается такими качественными характеристиками, как экологичность, доступность, эластичность и т.д. Более того, такой клей абсолютно не токсичен, поэтому его можно спокойно применять в любой комнате, даже в детской. Отметим, что клей пва цена которого доступна обладает отличной водостойкостью, так что этот ей можно использовать даже в ванной комнате и на кухне.

ПВА клей, пожалуй, самый дешёвый, удобный клей на рынке. Популярность этого клея с каждым днем увеличивается. Он собой представляет готовую водную эмульсию, которая очень быстро застывает, позволяя делать все работы быстро и качественно. Приобрести такой клей можно на сайте ЧМП Конкорд. Здесь действительно представлена качественная продукция. Приобретая ей ПВА на этом сайте, я решила все вопросы со сломанной мебелью. ЧМП Конкорд по праву считается лидером на украинском рынке, так как продает высококачественную химическую продукцию, в том числе и клей ПВА для дерева. Для того чтобы применять клей несколько раз, его нужно хранить в сухом месте в теплых условиях. В таком случае, клей имеет неограниченный срок эксплуатации. Данный вид клея относится к категории контактных составов, поэтому он требует конкретной технологии склеивания. Для того чтобы действовал эффективно, необходимо подготовить склеиваемую поверхность. Поверхность должна быть ровной, чистой и обезжиренной. На качество соединения может влиять также содержание влаги. В данном случае крепление может быть слабым, поэтому поверхность должна быть еще и сухим. Клей следует нанести на обе поверхности древесины и начать сам процесс склеивания. Если все делать правильно, то этот клей способен творить чудеса. Он склеивает любые части мебели прочно и надежно. С помощью ПВА клея можно склеивать даже труднодоступные места мебели. После склеивания мебель начнет выглядеть совсем как новой.