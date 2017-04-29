Клинкерная плитка – современный материал и проверенные временем технологии

Изначально сбор илистой глины для созданий клинкера, ее замес и формовка проходили вручную. Благодаря высокой температуре обжига (более 1400 градусов по Цельсию) такие кирпичи получались прочными и долговечными. Они приобрели большую популярность сначала в Европе, а потом и в Америке. Современная клинкерная плитка, купить которую можно практически в каждой фирме, предлагающей облицовочные материалы, производится с использованием современных технологий. Но ее основные характеристики, прочность и устойчивость к перепадам температуры, остаются неизменными. А благодаря своему натуральному цвету, клинкер подходит практически для любого интерьерного стиля. Примечательно, что найти две плитки в одинаковых тонах или с одинаковым узором практически невозможно.

Клей для клинкера

Но недостаточно приобрести только плитку, это не гарантирует вам долговечность облицовки. На прочность клинкерной плитки также влияет клей, с помощью которого ее укладывают. Клей должен быть эластичным, так как плотность плитки и поверхности сцепления отличаются. И из-за перепадов температур плитка может потрескаться.

Клей для плитки бывает следующих видов:

Однородный или однокомпонентный. Не требует особых приготовлений и быстро высыхает.

Полиуретановый или эпоксидный. Имеет более высокую цену, но, соответственно, и более высокую прочность.

Цементный. Самый распространенный и популярный клей, который используют не только для клинкера, но и для обычной плитки.

Цементный клей так популярен, потому что раньше у него практически не было конкурентов. Однако теперь стоит обратить внимание на более качественные предложения, даже если они немного дороже.

Выбирая клей для плитки обратите внимание на несколько основных характеристик. Главными из них являются влагостойкость и устойчивость к заморозкам. Иначе есть риск, что плитка потрескается с первыми холодами. Также клей должен быть достаточно вязким и иметь высокую степень сцепления с поверхностью. Это гарантирует, что плитка не будет съезжать с вертикальных поверхностей под собственным весом. Помимо этого, клей должен быть устойчив к появлению грибка и плесени. Иначе он может быть небезопасен для человека.

Если вам нужна надежная клинкерная плитка, купить клей и затирку лучше у одного изготовителя. Это позволит подобрать оптимальный комплект именно для вас. Так как у клея разных изготовителей может отличаться состав.

Если у вас имеется опыт в укладке плитки, то вы легко справитесь с клинкером. Работа с ним практически не отличается от работы с керамической плиткой. Но чтобы добиться хорошего результата и получить прочное, долговременное покрытие, надо грамотно подойти к выбору сопутствующих материалов.