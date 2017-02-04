Компания «ТехСтройИнвест» – Ваш надежный поставщик пиломатериалов

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 4, 2017 18:31

Компания «ТехСтройИнвест» – Ваш надежный поставщик пиломатериалов

Дерево – один из самых востребованных материалов, которые используются в строительстве и производстве. Особенностями, выгодно выделяющими древесину среди других материалов является ее экологичность, долговечность и эстетичность.

Ввиду этого пиломатериалы, производимые путем распиливания дерева, как и ранее востребованы и популярны. Широкую сферу применения нашли такие виды как фанера, ДСП, ДВП, ОСБ и МДФ.

Все эти разновидности пиломатериалов можно приобрести по доступной стоимости в передовой компании «ТехСтройИнвест». Продажа пиломатериалов оптом – одно из основных направлений деятельности компании. Оптимальные условия покупки, оптовые цены, высокое качество всей продукции, широкий ассортимент и уверенность в надежности материалов – все это делает сотрудничество с поставщиком максимально выгодным и успешным. Вне зависимости от того, приобретаете ли вы продукцию оптом или в розницу, цены будут приемлемыми, а сервис и обслуживание на высоте.

На что следует обращать внимание при покупке пиломатериалов?

Чтобы приобретенные деревоплитные материалы полностью соответствовали ожиданиям и требованиям, при их выборе следует обращать внимание на ряд критериев и параметров:

  • сфера применения. С целью производства мебели лучше всего отдавать предпочтение фанере из древесины березы, а также пиломатериалам из лиственницы и бука. С целью утепления помещений, отделочных работ отлично подходит ДВП. Для обшивки наружных стен, создания межкомнатных дверей, отделки внутри помещений применяется ДСП. МДФ – отличный материал для изготовления мебели, обшивки стен, создания стендов и рекламных щитов. Панели ОСБ – для создания временных перегородок, декоративной отделки, обшивки стен и т.д.;
  • процент влажности. 8-10 % — сухой вид материалов, применяется для изготовления паркетной доски, филенок, щитов. 12-15% — для изготовления плинтуса, коробок для межкомнатных дверей, наличников, досок для пола. 18% — для наружной отделки, создания стропил кровли, коробок дверей и окон;
  • сорт. Материал 1-го сорта является наиболее дорогостоящим, отличается идеальной поверхностью и возможностью обработки лакокрасочными веществами. Материал 4-го сорта является наиболее дешевым и имеет множество дефектов. Второй и третий сорт являются промежуточными, имеют среднюю стоимость и приемлемое качество.

Выгодное сотрудничество с «ТехСтройИнвест»

«ТехСтройИнвест» — проверенный поставщик высококачественных пиломатериалов, который зарекомендовал себя как надежная и ответственная компания, предоставляющая продукцию, соответствующую современным стандартам. В ассортименте компании присутствуют материалы с разным процентом влажности, всех сортов и для любого вида работ. Постоянным клиентам предоставляются наиболее выгодные условия сотрудничества – скидки и отсрочка.

«ТехСтройИнвест» — высокое качество, долговечность и надежность пиломатериалов!

Читайте также

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 4, 2017 18:31
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии