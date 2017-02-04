Компания «ТехСтройИнвест» – Ваш надежный поставщик пиломатериалов

Дерево – один из самых востребованных материалов, которые используются в строительстве и производстве. Особенностями, выгодно выделяющими древесину среди других материалов является ее экологичность, долговечность и эстетичность.

Ввиду этого пиломатериалы, производимые путем распиливания дерева, как и ранее востребованы и популярны. Широкую сферу применения нашли такие виды как фанера, ДСП, ДВП, ОСБ и МДФ.

Все эти разновидности пиломатериалов можно приобрести по доступной стоимости в передовой компании «ТехСтройИнвест». Продажа пиломатериалов оптом – одно из основных направлений деятельности компании. Оптимальные условия покупки, оптовые цены, высокое качество всей продукции, широкий ассортимент и уверенность в надежности материалов – все это делает сотрудничество с поставщиком максимально выгодным и успешным. Вне зависимости от того, приобретаете ли вы продукцию оптом или в розницу, цены будут приемлемыми, а сервис и обслуживание на высоте.

На что следует обращать внимание при покупке пиломатериалов?

Чтобы приобретенные деревоплитные материалы полностью соответствовали ожиданиям и требованиям, при их выборе следует обращать внимание на ряд критериев и параметров:

сфера применения. С целью производства мебели лучше всего отдавать предпочтение фанере из древесины березы, а также пиломатериалам из лиственницы и бука. С целью утепления помещений, отделочных работ отлично подходит ДВП. Для обшивки наружных стен, создания межкомнатных дверей, отделки внутри помещений применяется ДСП. МДФ – отличный материал для изготовления мебели, обшивки стен, создания стендов и рекламных щитов. Панели ОСБ – для создания временных перегородок, декоративной отделки, обшивки стен и т.д.;

процент влажности. 8-10 % — сухой вид материалов, применяется для изготовления паркетной доски, филенок, щитов. 12-15% — для изготовления плинтуса, коробок для межкомнатных дверей, наличников, досок для пола. 18% — для наружной отделки, создания стропил кровли, коробок дверей и окон;

сорт. Материал 1-го сорта является наиболее дорогостоящим, отличается идеальной поверхностью и возможностью обработки лакокрасочными веществами. Материал 4-го сорта является наиболее дешевым и имеет множество дефектов. Второй и третий сорт являются промежуточными, имеют среднюю стоимость и приемлемое качество.

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