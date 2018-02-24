Красота и здоровье зубов

Обращаясь к еще самым первоначальным истоком человеческой цивилизации, стоит отметить, что народы всего мира — пытались выглядеть совершенно, но при этом оставаться максимально естественно. К числу таких совершенных стремлений, относилась и красота зубов.

История давно доказала, что обворожительная улыбка – это как минимум показатель хорошего здоровья, а только уже потом престиж и привлекательность.

К сожалению, зубная эмаль со временем может утрачивать свой первоначальный цвет под воздействием самых разных факторов. Курение, употребление в пищу продуктов, в составе которых содержатся красители, а также прием чая и кофе становятся причиной того, что зубы со временем утрачивают естественную белизну.

Виды отбеливания зубов

Красивая белоснежная улыбка является одной из важнейших составляющих внешнего облика успешного человека и считается основополагающей деталью его привлекательности. Отбелить зубы – простая и недорогая процедура, позволяющая быстро вернуть зубам здоровый вид.

Конечно, данную процедуру можно попробовать выполнить в домашних условиях, однако максимального эффекта может добиться только высококвалифицированный специалист.

Для того, чтобы вернуть зубам естественный цвет современная стоматология предлагает несколько вариантов:

Метод Air-Flow основан на нанесении на поверхность зубов специальной пасты, которая затем при помощи насадки удаляется сжатым воздухом. Этот метод является довольно эффективным, однако его не рекомендуется использовать часто, так как это может привести к преждевременному разрушению зубной ткани.

Химическое отбеливание зубов – идеальный вариант, если на зубах нет заметных пломб, штифтом или протезов. Данный метод основан на использовании специальных химических веществ. Как правило, нескольких посещений врача в большинстве случаев вполне достаточно для того, чтобы вернуть зубам сияющую белизну.

Лазерное отбеливание – это один из самых современных методов отбеливания зубов. При его выполнении доктор подбирает индивидуально степень воздействия на зуб лазера с обязательным учетом интенсивности потемнения. Данный способ является наиболее щадящим и позволяет добиться красивой белоснежной улыбки уже после часового сеанса.

Фотоотбеливание – этот метод основан на использовании галогенового света. Данный способ подходит для пациентов с повышенной чувствительностью зубов.

Лечение кариеса зубов также популярная и востребованная услуга в современной стоматологии. Причем как у взрослых, так и у детей. Многие родители считают, что лечить кариес на молочных зубах ребенка не стоит. Однако это мнение ошибочно. Настоятельно рекомендуем обращаться к стоматологу при любых подозрениях на кариес.