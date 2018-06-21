Критерии выбора мужской спортивной обуви

Для каждого спортсмена выбор обуви это особый ритуал. В 21 веке нельзя сказать, что какие-либо кроссовки будут плохими или хорошими. Но есть несколько практически верных советов, которые дают врачи.

Их смыслом является предотвращение появления травм костей и вывихом. На сайте https://getkeds.ru можно подобрать брендовую, мужскую, спортивную обувь по самым привлекательным ценам.

В самом начале необходимо понять, для чего покупается обувь. Ведь спорт очень разный, как и инвентарь для него. При покупке футбольной или беговой обуви, спортсмен не станет использовать ее в обычной жизни. Во-первых, это крайне неудобной. А во-вторых, немного нереально. У каждой модели не только свои особенности, но и свойства, и характеристики. Если в беговой, удобно путешествовать то, одев легкие гимнастические чешки, можно стереть ноги в кровь.

После определения цели и ее назначения, важно подобрать нужный размер и составные элементы. Например: сочетание вставок из кожи и мягкого текстиля позволит ногам меньше потеть и не даст большему количеству влаги попасть вовнутрь. Внутренний подклад лучше брать из хлопка. Даже сами стельки, тогда они будут намного легче и быстрее впитывать влагу, что обеспечит более надежное ношение.

Любые стельки должны быть съемными. Их необходимо не просто просушивать, а застирывать. Иначе начнется появление грибковой инфекции. Также не лишним станет покупка и поочередная замена ортопедический вариант. Тогда любые воздействия на стопу ноги не станут причинять боли или микро повреждении костным тканям.

Подошва должна отлично гнуться. В более твердом варианте, если конечно там не сплошной каучук, ноги будут нереально уставать. А в более сгибающихся кроссовках стопа равномерно распределит нагрузку. Некоторые прямо в магазине начинают гнуть и сгибать кроссовки. Пока их не купили, покупатель имеет полное право на такого рода действия!

Самым последним советом станет использование шнурков. Именно они, а не липучки или еще что-то. Иначе наступит момент, когда обувь слетит, а кость и стопа вывернуться. Это приведет к очередной травме.