Куклы в шаре: новый тренд в мире игрушек

mavit
Автор: mavit Февраль 25, 2018 09:57

Куклы в шаре: новый тренд в мире игрушек

Большинство молодых родителей, наверное, до сих пор помнят, с каким трепетом они разворачивали киндер сюрприз в предвкушении новой игрушки. Но время идёт и старые идеи начинают использовать по-новому.

Мировым трендом в последнее время стали, так называемые, куклы ЛОЛ, поставляющиеся в пластиковых шарах. Несмотря на прямые ассоциации с дополнительным подарком к вкусной шоколадке, эти игрушки можно выбирать по внешнему виду, а сами модели были поделены на несколько групп, куда вошли: певицы, гламурные малышки, модницы, спортсменки и т.д. Кстати, вы всегда можете купить оригинал куклы лол в шаре.
Эти игрушки оказывают большое влияние на детей, которые просто без ума от их внешнего вида и уникальных особенностей. К примеру, некоторые из них изменяют цвет в воде, другие умеют брызгаться, а третьи наделены способностью писаться.
Все игрушки относятся к коллекционным изданиям и могут быть поделены на две основные серии. В первую вошли куколки-малышки, за которыми нужен пристальный уход и забота. Ко второму были причислены девочки-подростки, отличающиеся своим уникальным образом и дополнительными аксессуарами, будь то игрушка или элегантная накидка, дополняющая образ.

 

 

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Автор: mavit Февраль 25, 2018 09:57
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