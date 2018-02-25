Куклы в шаре: новый тренд в мире игрушек

Большинство молодых родителей, наверное, до сих пор помнят, с каким трепетом они разворачивали киндер сюрприз в предвкушении новой игрушки. Но время идёт и старые идеи начинают использовать по-новому.

Мировым трендом в последнее время стали, так называемые, куклы ЛОЛ, поставляющиеся в пластиковых шарах. Несмотря на прямые ассоциации с дополнительным подарком к вкусной шоколадке, эти игрушки можно выбирать по внешнему виду, а сами модели были поделены на несколько групп, куда вошли: певицы, гламурные малышки, модницы, спортсменки и т.д. Кстати, вы всегда можете купить оригинал куклы лол в шаре.

Эти игрушки оказывают большое влияние на детей, которые просто без ума от их внешнего вида и уникальных особенностей. К примеру, некоторые из них изменяют цвет в воде, другие умеют брызгаться, а третьи наделены способностью писаться.

Все игрушки относятся к коллекционным изданиям и могут быть поделены на две основные серии. В первую вошли куколки-малышки, за которыми нужен пристальный уход и забота. Ко второму были причислены девочки-подростки, отличающиеся своим уникальным образом и дополнительными аксессуарами, будь то игрушка или элегантная накидка, дополняющая образ.