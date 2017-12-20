Лечение артрита в санатории: методы лечения
Такое заболевание, как артрит, необходимо лечить и постоянно контролировать его симптомы для предотвращения новых приступов. Одним, из предотвращающих возникновение данного заболевания, является лечение в санаторных условиях.
Его назначают в том случае, если заболевание находится в неактивной стадии, тогда лечение суставов в санатории будут наиболее эффективны. К методам лечения, которые используются в санаторном учреждении, относятся следующие:
1.Лечебной физкультуры.
2.Климатотерапии.
3.Бальнеотерапии.
4.Физиотерапии.
1.При лечении артрита необходимо, чтобы поражённый сустав подвергался тренировке. Поэтому занятия лечебной физкультурой достигает следующих результатов:
•Тренировки мышц, окружающих сустав;
•Восстановлению нормального взаимодействия всех элементов связок;
•Исправлению деформаций;
•Улучшению кровоснабжения в суставах;
•Уменьшению признаков заболевания.
Добиться таких результатов можно лишь с правильно подобранным комплексом упражнений и дозированной ЛФК, под присмотром специалистов санаторного учреждения. К таким занятиям добавляют плавание в море, которое положительно влияет на улучшение функции суставов, не сильно их нагружая. Специалисты санатория назначают пациентам занятия скандинавской ходьбой на свежем воздухе. Это окажет незаменимую помощь в укреплении мышц и намного повысит выносливость человеческого организма.
2.Снять воспаление в суставах помогут климатические факторы. К таким факторам, относятся:
•Аэротерапия – это действие свежего воздуха на человеческий организм;
•Гелиотерапия – наполнение организма витамином Д, при нахождении большого периода времени на солнце;
•Талассотерапия — лечение при помощи морского климата и купания в море.
3. Если санаторий пользуется популярностью, то у него достаточно много способов бальнеотерапии, которые проводятся воздействием полезных вод. Этим способом устраняются проявления артрита. Лечение происходит при помощи:
•Сероводородных ванн;
•Грязевых ванн;
•Воздействия хлоридно-натриевых вод;
•Азотно-кремнистых вод;
•Радоновых ванн;
•Йодобромного воздействия.
Данные способы лечения останавливают прогрессирование артрита.
4. Эффективно лечит заболевание суставов физиотерапия. Лечение может происходить несколькими способами:
•С помощью магнитотерапии;
•С применением электрофореза с лечебными препаратами;
•Озокеритом;
•Используя УВЧ – терапию;
•Воздействие ультразвука;
•Обёртывание парафином.
При лечении данными способами улучшается микроциркуляция, убирается отёк сустава, укрепляется синовиальная оболочка, повышается работа защитных факторов.
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