Лечение артрита в санатории: методы лечения

Такое заболевание, как артрит, необходимо лечить и постоянно контролировать его симптомы для предотвращения новых приступов. Одним, из предотвращающих возникновение данного заболевания, является лечение в санаторных условиях.

Его назначают в том случае, если заболевание находится в неактивной стадии, тогда лечение суставов в санатории будут наиболее эффективны. К методам лечения, которые используются в санаторном учреждении, относятся следующие:

1.Лечебной физкультуры.

2.Климатотерапии.

3.Бальнеотерапии.

4.Физиотерапии.

1.При лечении артрита необходимо, чтобы поражённый сустав подвергался тренировке. Поэтому занятия лечебной физкультурой достигает следующих результатов:

•Тренировки мышц, окружающих сустав;

•Восстановлению нормального взаимодействия всех элементов связок;

•Исправлению деформаций;

•Улучшению кровоснабжения в суставах;

•Уменьшению признаков заболевания.

Добиться таких результатов можно лишь с правильно подобранным комплексом упражнений и дозированной ЛФК, под присмотром специалистов санаторного учреждения. К таким занятиям добавляют плавание в море, которое положительно влияет на улучшение функции суставов, не сильно их нагружая. Специалисты санатория назначают пациентам занятия скандинавской ходьбой на свежем воздухе. Это окажет незаменимую помощь в укреплении мышц и намного повысит выносливость человеческого организма.

2.Снять воспаление в суставах помогут климатические факторы. К таким факторам, относятся:

•Аэротерапия – это действие свежего воздуха на человеческий организм;

•Гелиотерапия – наполнение организма витамином Д, при нахождении большого периода времени на солнце;

•Талассотерапия — лечение при помощи морского климата и купания в море.

3. Если санаторий пользуется популярностью, то у него достаточно много способов бальнеотерапии, которые проводятся воздействием полезных вод. Этим способом устраняются проявления артрита. Лечение происходит при помощи:

•Сероводородных ванн;

•Грязевых ванн;

•Воздействия хлоридно-натриевых вод;

•Азотно-кремнистых вод;

•Радоновых ванн;

•Йодобромного воздействия.

Данные способы лечения останавливают прогрессирование артрита.

4. Эффективно лечит заболевание суставов физиотерапия. Лечение может происходить несколькими способами:

•С помощью магнитотерапии;

•С применением электрофореза с лечебными препаратами;

•Озокеритом;

•Используя УВЧ – терапию;

•Воздействие ультразвука;

•Обёртывание парафином.

При лечении данными способами улучшается микроциркуляция, убирается отёк сустава, укрепляется синовиальная оболочка, повышается работа защитных факторов.