Лечение зубов

mavit
Автор: mavit Январь 25, 2018 01:37

Лечение зубов

Удаление зубов считается один из самых радикальных методов в современной стоматологии. В наше время главная цель стоматологии – максимальное сохранение зубов, в связи с чем удаление используют только в тех случаях, когда невозможно вылечить зуб другим, более щадящим методом.

На каждой стадии лечения доктора клиники скрупулезно наблюдают за здоровьем своих пациентов, при этом план лечения разрабатывается в каждом конкретном случае индивидуально. Также, при необходимости врачи обеспечивают послеоперационный уход и разрабатывают план проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновение осложнений.

Когда удаление зуба неизбежно

В нашей клинике мы проводим удаление зубов различного уровня сложности. Хирургическая стоматология состоит из целого комплекса мероприятий направленных на лечение заболеваний слюнных желез, устранение воспалительных процессов или опухолей в ротовой полости. Помимо этого, наши доктора проводят подготовительные мероприятия перед внедрением имплантатов, что значительно снижает вероятность возникновения осложнений.

Изначально показания к удалению зуба можно разделить на две группы – неотложные и плановые.

Экстренное удаление зубов проводится в таких случаях:

  • если у больного наблюдается острый гнойный воспалительный процесс;
  • при невозможности проведения другого способа лечения из-за сильной боли;
  • при переломе коронковой доли, когда коронку невозможно запломбировать или подвергнуть ортопедической терапии;
  • в случае осевого перелома зуба.

В каких случаях проводят плановое удаление зуба:

  • нет другого способа сохранить поврежденный зуб;
  • зуб имеет нетипичное расположение;
  • у пациента имеется челюстная опухоль;
  • зуб имеет сплошной корневой канал, окруженный околокорневыми периодонтитами или кистами;
  • зуб имеет сильное механическое повреждение.

Синус-лифтинг – это манипуляция, которая используется перед проведением имплантации для увеличения объемов атрофированной костной ткани, расположенной в области верхней челюсти в зоне жевательных зубов. Необходимо помнить, что установка имплантата соответствующей формы и размера не возможна без проведения реконструкции кости.

Данная манипуляция представляет собой микрохирургическую манипуляцию, в процессе которой выполняют приподнимание синуса, с дальнейшим заполнением сформировавшейся полости остеопластическим материалом, стимулирующим рост кости, что способствует возвращению ее высоты и ширины.

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mavit
Автор: mavit Январь 25, 2018 01:37
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