Лечение зубов

Удаление зубов считается один из самых радикальных методов в современной стоматологии. В наше время главная цель стоматологии – максимальное сохранение зубов, в связи с чем удаление используют только в тех случаях, когда невозможно вылечить зуб другим, более щадящим методом.

На каждой стадии лечения доктора клиники скрупулезно наблюдают за здоровьем своих пациентов, при этом план лечения разрабатывается в каждом конкретном случае индивидуально. Также, при необходимости врачи обеспечивают послеоперационный уход и разрабатывают план проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновение осложнений.

Когда удаление зуба неизбежно

В нашей клинике мы проводим удаление зубов различного уровня сложности. Хирургическая стоматология состоит из целого комплекса мероприятий направленных на лечение заболеваний слюнных желез, устранение воспалительных процессов или опухолей в ротовой полости. Помимо этого, наши доктора проводят подготовительные мероприятия перед внедрением имплантатов, что значительно снижает вероятность возникновения осложнений.

Изначально показания к удалению зуба можно разделить на две группы – неотложные и плановые.

Экстренное удаление зубов проводится в таких случаях:

если у больного наблюдается острый гнойный воспалительный процесс;

при невозможности проведения другого способа лечения из-за сильной боли;

при переломе коронковой доли, когда коронку невозможно запломбировать или подвергнуть ортопедической терапии;

в случае осевого перелома зуба.

В каких случаях проводят плановое удаление зуба:

нет другого способа сохранить поврежденный зуб;

зуб имеет нетипичное расположение;

у пациента имеется челюстная опухоль;

зуб имеет сплошной корневой канал, окруженный околокорневыми периодонтитами или кистами;

зуб имеет сильное механическое повреждение.

Синус-лифтинг – это манипуляция, которая используется перед проведением имплантации для увеличения объемов атрофированной костной ткани, расположенной в области верхней челюсти в зоне жевательных зубов. Необходимо помнить, что установка имплантата соответствующей формы и размера не возможна без проведения реконструкции кости.

Данная манипуляция представляет собой микрохирургическую манипуляцию, в процессе которой выполняют приподнимание синуса, с дальнейшим заполнением сформировавшейся полости остеопластическим материалом, стимулирующим рост кости, что способствует возвращению ее высоты и ширины.