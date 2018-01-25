Лечение зубов
Удаление зубов считается один из самых радикальных методов в современной стоматологии. В наше время главная цель стоматологии – максимальное сохранение зубов, в связи с чем удаление используют только в тех случаях, когда невозможно вылечить зуб другим, более щадящим методом.
На каждой стадии лечения доктора клиники скрупулезно наблюдают за здоровьем своих пациентов, при этом план лечения разрабатывается в каждом конкретном случае индивидуально. Также, при необходимости врачи обеспечивают послеоперационный уход и разрабатывают план проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновение осложнений.
Когда удаление зуба неизбежно
В нашей клинике мы проводим удаление зубов различного уровня сложности. Хирургическая стоматология состоит из целого комплекса мероприятий направленных на лечение заболеваний слюнных желез, устранение воспалительных процессов или опухолей в ротовой полости. Помимо этого, наши доктора проводят подготовительные мероприятия перед внедрением имплантатов, что значительно снижает вероятность возникновения осложнений.
Изначально показания к удалению зуба можно разделить на две группы – неотложные и плановые.
Экстренное удаление зубов проводится в таких случаях:
- если у больного наблюдается острый гнойный воспалительный процесс;
- при невозможности проведения другого способа лечения из-за сильной боли;
- при переломе коронковой доли, когда коронку невозможно запломбировать или подвергнуть ортопедической терапии;
- в случае осевого перелома зуба.
В каких случаях проводят плановое удаление зуба:
- нет другого способа сохранить поврежденный зуб;
- зуб имеет нетипичное расположение;
- у пациента имеется челюстная опухоль;
- зуб имеет сплошной корневой канал, окруженный околокорневыми периодонтитами или кистами;
- зуб имеет сильное механическое повреждение.
Синус-лифтинг – это манипуляция, которая используется перед проведением имплантации для увеличения объемов атрофированной костной ткани, расположенной в области верхней челюсти в зоне жевательных зубов. Необходимо помнить, что установка имплантата соответствующей формы и размера не возможна без проведения реконструкции кости.
Данная манипуляция представляет собой микрохирургическую манипуляцию, в процессе которой выполняют приподнимание синуса, с дальнейшим заполнением сформировавшейся полости остеопластическим материалом, стимулирующим рост кости, что способствует возвращению ее высоты и ширины.
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