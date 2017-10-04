Легкий, как паутинка

mavit
Автор: mavit Октябрь 4, 2017 02:45

Легкий, как паутинка

Три с половиной тысячи лет назад юная наложница китайского императора пошла выпить чаю в дворцовый сад. Ей поставили столик в тени раскидистой шелковицы; она сидела и наслаждалась вкусом и ароматом изысканного напитка, как вдруг в чашку что-то упало с дерева.

Придворная дама попыталась достать посторонний предмет из чашки, но под воздействием влаги и тепла он стал разматываться в длинную прочную сверкающую нить. Это был кокон шелкопряда: так, согласно легенде, впервые был обнаружен шелк.

Наложница поняла, что если собрать много таких коконов, а нити соткать, то из ткани получится красивая одежда с поразительным и естественным блеском. Это было начало великой эры шелкоткачества. Поначалу шелк могли носить только император, члены его семьи и придворные, для обычных людей шелковая одежда была под запретом, да и купить одежду из шелка они не могли, ведь процесс получения шелковой ткани был довольно трудоемким и соответственно цена на такую одежду была очень высокой. Ткань окрашивали в изысканные цвета – оттенки лимонного, зеленого, красного… Низкие сословия населения не имели права использовать шелк в одежде.

Ткань эта была в числе тех уникальных товаров, которые китайцы предложили для продажи в страны, лежавшие к западу от Поднебесной. Ее именем была названа легендарная караванная дорога древности – Великий шелковый путь, проложенный для торговли с Индией, Персией, странами Леванта, Византией, флорентийскими и венецианскими купцами. Доставка из Китая шелка, фарфора, чая осуществлялась именно по ней.

Шелк всем пришелся по нраву, а поскольку секрет его изготовления китайцы хранили в строжайшей тайне, и даже назначали смертную казнь за его разглашение, то и цены на этот сугубо импортный продукт держались весьма высокие. О происхождении ткани, окруженной ореолом таинственности, в мире ходило немало удивительных легенд. Например, в Древнем Риме считали, что шелк изготавливают из… древесной листвы; была и другая версия – его ткут из особого вида паутины. Лишь несколько веков спустя удалось обманом вывезти шелкопряда за пределы Китая и развести его, в частности, на юге Франции.

Современная индустрия шелкоткачества создала множество разновидностей шелка – и газ, и органзу, и различные виды парчи… Цены на натуральный шелк по-прежнему держатся на высоте, и любителям прекрасной ткани приходится раскошеливаться.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Октябрь 4, 2017 02:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Мария

    Мария

    Какие экзамены нужно сдавать(после 11 класса) в ваш колледж , на преподавателя начальных классов? И нужна ли к этому (проф)…

    Читать статью
  • Иван

    Иван

    На прикладную информатику платно ?

    Читать статью
  • Дмитрий Владимирович

    Дмитрий Владимирович

    Скажу, как мужчина: больше - не всегда лучше. А как массажист скажу - обвисание устраняет лифтинг зоны декольте.

    Читать статью
  • Владимр

    Владимр

    Так мы уважаем наших руководителей ? !!!! Туризм да,природа,география, история даже самая древняя,а инфраструктура ??? Но основное, где развитие производств…

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    Мне очень тяжело подобрать платье, но я подобрала себе модель карандаш. Очень нравится, правда тяжело найти по цене нормальную модель.…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии