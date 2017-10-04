Легкий, как паутинка

Три с половиной тысячи лет назад юная наложница китайского императора пошла выпить чаю в дворцовый сад. Ей поставили столик в тени раскидистой шелковицы; она сидела и наслаждалась вкусом и ароматом изысканного напитка, как вдруг в чашку что-то упало с дерева.

Придворная дама попыталась достать посторонний предмет из чашки, но под воздействием влаги и тепла он стал разматываться в длинную прочную сверкающую нить. Это был кокон шелкопряда: так, согласно легенде, впервые был обнаружен шелк.

Наложница поняла, что если собрать много таких коконов, а нити соткать, то из ткани получится красивая одежда с поразительным и естественным блеском. Это было начало великой эры шелкоткачества. Поначалу шелк могли носить только император, члены его семьи и придворные, для обычных людей шелковая одежда была под запретом, да и купить одежду из шелка они не могли, ведь процесс получения шелковой ткани был довольно трудоемким и соответственно цена на такую одежду была очень высокой. Ткань окрашивали в изысканные цвета – оттенки лимонного, зеленого, красного… Низкие сословия населения не имели права использовать шелк в одежде.

Ткань эта была в числе тех уникальных товаров, которые китайцы предложили для продажи в страны, лежавшие к западу от Поднебесной. Ее именем была названа легендарная караванная дорога древности – Великий шелковый путь, проложенный для торговли с Индией, Персией, странами Леванта, Византией, флорентийскими и венецианскими купцами. Доставка из Китая шелка, фарфора, чая осуществлялась именно по ней.

Шелк всем пришелся по нраву, а поскольку секрет его изготовления китайцы хранили в строжайшей тайне, и даже назначали смертную казнь за его разглашение, то и цены на этот сугубо импортный продукт держались весьма высокие. О происхождении ткани, окруженной ореолом таинственности, в мире ходило немало удивительных легенд. Например, в Древнем Риме считали, что шелк изготавливают из… древесной листвы; была и другая версия – его ткут из особого вида паутины. Лишь несколько веков спустя удалось обманом вывезти шелкопряда за пределы Китая и развести его, в частности, на юге Франции.

Современная индустрия шелкоткачества создала множество разновидностей шелка – и газ, и органзу, и различные виды парчи… Цены на натуральный шелк по-прежнему держатся на высоте, и любителям прекрасной ткани приходится раскошеливаться.