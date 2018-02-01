Линолеум или паркетная доска?

mavit
Автор: mavit Февраль 1, 2018 01:34

Линолеум или паркетная доска?

С выбором покрытия на пол люди сталкиваются практически всегда при ремонте. Основное внимание уделяется стойкости к истиранию рисунка, ведь по полу двигают мебель, бегают дети, а также постоянно ходят. Также, проявляют внимание к влагостойкости покрытия, поскольку этот момент очень важный, ведь контакт с водой может происходить достаточно часто.

Что выбрать?

Все помещения в доме имеют определенную степень контакта с водой и значительные нагрузки. Кухня, ванная и прихожая традиционно считаются комнатами, в которых нужно стелить влагостойкое покрытие, а потому выбору напольного покрытия стараются уделить большое внимание. Обычно, в такие помещения рекомендуют стелить линолеум, поскольку этот материал способен выдержать значительные нагрузки, а также воду. Линолеум бывает:

  1. На натуральной джутовой или войлочной основе, отличается экологичностью. Его часто применяют в детских комнатах.
  2. На синтетической основе, обычно на поливинилхлориде, отличается высокой влагостойкостью.
  3. Материал на релине также хорошо противостоит влаге, однако такое покрытие можно применять только в нежилых помещениях из-за вредных испарений.
  4. Нитроцеллюлозный линолеум высок по своим качествам, однако, отличается легкой воспламеняемостью.

Такие покрытия отличаются высокой качественностью и имеют разный рисунок, что позволяет применять их в помещениях с разным дизайном. Например, линолеум Таркетт Премиум имеет внешний рисунок под ламинат, что позволяет создать впечатление о ином виде напольного покрытия.

Не менее часто в жилых помещениях применяют паркетную доску, которая является полностью натуральным материалом. Такие покрытия лучше применять в гостиных, детских или спальнях, так как они экологически чистые, способны противостоять высоким нагрузкам. Стоит учитывать, что паркетная доска имеет достаточно большую толщину, поскольку в нем используется 2 вида дерева твёрдых и мягких пород значительной толщины. При покупке паркетной доски стоит учесть, что этот материал может достигать 30 мм. по толщине, что делает применение этого материала несколько ограниченным, особенно если помещении имеет ограничения по высоте.

Решить какой именно вид покрытия лучше невозможно, на сегодня в разных помещениях применяют разные материалы. Перед выбором стоит заранее определиться какие нагрузки будут преобладать в помещении с учетом этого параметра осуществлять выбор.

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mavit
Автор: mavit Февраль 1, 2018 01:34
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