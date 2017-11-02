Лучшая обувь для зимы

В одних регионах России зима славится своими суровыми морозами, в других в эти месяцы слякотно и ветрено. Поэтому подбирать зимнюю обувь следует с учетом климатических особенностей. А если экипировка требуется для работы, нужно принимать во внимание и особые условия, возможность воздействия различных негативных факторов. Поэтому лучшей грамотно выбранная рабочая обувь будет лишь в каждой, конкретной ситуации. Резюмируя, при подборе нужно учитывать следующие факторы:

Особенности зимнего климата.

Специфику работы.

Защитная обувь для морозов

Трескучие морозы – совсем не редкость для нашей страны. Поэтому утепленные модели спецобуви пользуются стабильно высоким спросом. Теплыми их делают материалы, используемые для их изготовления. Натуральная кожа, юфть, валяная шерсть, сукно, искусственный мех, современные подкладочные материалы – из всего этого создается теплая и практичная зимняя рабочая обувь, востребованная у покупателей с различным уровнем требований. Традиционно лучшей, то есть наиболее качественно защищающей от сильных морозов обувью считаются валенки. Их можно носить при температуре до -40 градусов.

Но шерстяная подошва от соприкосновения с твердой поверхностью быстро изнашивается, промокает. Поэтому валяную обувь часто либо дополняют резиновой подошвой, либо носят с галошами. Отличные результаты показывает и суконная обувь, дополненная искусственным мехом. Хорошо зарекомендовало себя и традиционное сочетание натуральной кожи и меха. Низ комбинированных моделей обычно кожаный, верх – может быть выполнен из сукна или валяной шерсти.

Рабочая обувь для влажной погоды

Слякоть – рядовая ситуация для отечественной зимы. В этой ситуации пригодятся модели, не пропускающие влагу внутрь. Совсем необязательно носить резиновые сапоги – в них зимой холодно, даже если модель утепленная. Качественная кожа в сочетании с высокой резиновой подошвой, качественной обработкой швов и наличием подноска делает обувь влагостойкой. Но контакт с водой не должен быть длительным и постоянным. Если на улице чуть выше нуля, в моделях с мехом и войлоком может быть жарко. Выбирайте сапоги и ботинки с современными демисезонными утеплителями.

Такие модели можно найти в линейке ботинок «Практик», «Форвард», «Форсаж». Но для рабочей обуви важна защита не только от холода и осадков.

Защитные функции зимней обуви

Зимняя рабочая обувь, помимо сохранения тепла, способна защищать ноги своего обладателя от воздействия различных негативных факторов: соприкосновения с горячими поверхностями (защита от ожогов), воздействия кислот и щелочей, сырой нефти и нефтяных масел, продукций тяжелых фракций и общепроизводственных загрязнений. В такой утепленной экипировке могут работать энергетики и металлурги, нефтяники и работники дорожного хозяйства, горнодобывающей и газовой промышленности, строители и сварщики – все те, кому требуется надежная защита во время рабочего процесса в условиях низких температур.