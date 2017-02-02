Маникюрный инструмент Staleks — качественная продукция от отечественного производителя

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 2, 2017 04:59

Маникюрный инструмент Staleks — качественная продукция от отечественного производителя

О торговой марке

Под брендом Сталекс выпускаются различные инструменты и приспособления, используемые при выполнении маникюра. На рынке маникюрных принадлежностей инструменты этой торговой марки представлены уже более двадцати лет. Выпускает их харьковская компания, которая два десятилетия назад была основана в качестве небольшой заточной мастерской. Со временем она стала авторитетным научно-производственным предприятием, производящим широкий ассортимент высококачественного инструмента для педикюра и маникюра.

Особенности ассортимента

Компания Staleks изготавливает качественный маникюрный инструмент в широком ассортименте. Среди производимых этой компанией изделий имеются приспособления для домашнего использования, а также профессиональный инструмент, предназначенный для применения в современных парикмахерских и салонах красоты.

Сегодня можно приобрести следующие разновидности инструмента Сталекс в Киеве:

• ножницы для ногтей;
• маникюрные наборы разной комплектации;
• пинцеты;
• ногтевые кусачки;
• кусачки различной конфигурации для удаления кутикулы;
• терки для стоп;
• пилочки различной жесткости для нарощенных и натуральных ногтей;
• инструмент, помогающий устранять дефекты кожи;
• маникюрные лопатки (шаберы, пушеры) и пр.

Компания Сталекс выпускает различные разновидности маникюрных наборов:

1. Для домашнего использования – приспособления, помогающие поддерживать красоту ногтей дома;
2. Дорожные наборы – лаконичные и компактные для поездок и командировок;
3. Профессиональные изделия – для мастеров педикюра и маникюра, работающих в салонах красоты;
4. Подарочные наборы – в нарядной, праздничной упаковке.

При изготовлении чехлов для маникюрных наборов Staleks используется высококачественный текстиль и натуральная кожа.

Преимущества продукции

Для изготовления своих маникюрных приспособлений харьковский производитель использует высококачественную хирургическую сталь, которая проходит дополнительное закаливание в специальных печах. Эта процедура повышает прочность стали и увеличивает ее устойчивость к воздействию внешней среды. Заточка режущих частей инструментов (ножниц, кусачек) осуществляется специалистами компании вручную, с использованием оригинальных методик. Все маникюрные приспособления Staleks официально сертифицированы. Они не травмируют кожу, не вызывают аллергии и не нуждаются в дополнительной заточке в процессе использования. Они удобны и долговечны, поэтому в течение продолжительного времени обеспечивают качественный, безопасный педикюр и маникюр.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 2, 2017 04:59
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