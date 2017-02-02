Маникюрный инструмент Staleks — качественная продукция от отечественного производителя

О торговой марке

Под брендом Сталекс выпускаются различные инструменты и приспособления, используемые при выполнении маникюра. На рынке маникюрных принадлежностей инструменты этой торговой марки представлены уже более двадцати лет. Выпускает их харьковская компания, которая два десятилетия назад была основана в качестве небольшой заточной мастерской. Со временем она стала авторитетным научно-производственным предприятием, производящим широкий ассортимент высококачественного инструмента для педикюра и маникюра.

Особенности ассортимента

Компания Staleks изготавливает качественный маникюрный инструмент в широком ассортименте. Среди производимых этой компанией изделий имеются приспособления для домашнего использования, а также профессиональный инструмент, предназначенный для применения в современных парикмахерских и салонах красоты.

Сегодня можно приобрести следующие разновидности инструмента Сталекс в Киеве:

• ножницы для ногтей;

• маникюрные наборы разной комплектации;

• пинцеты;

• ногтевые кусачки;

• кусачки различной конфигурации для удаления кутикулы;

• терки для стоп;

• пилочки различной жесткости для нарощенных и натуральных ногтей;

• инструмент, помогающий устранять дефекты кожи;

• маникюрные лопатки (шаберы, пушеры) и пр.

Компания Сталекс выпускает различные разновидности маникюрных наборов:

1. Для домашнего использования – приспособления, помогающие поддерживать красоту ногтей дома;

2. Дорожные наборы – лаконичные и компактные для поездок и командировок;

3. Профессиональные изделия – для мастеров педикюра и маникюра, работающих в салонах красоты;

4. Подарочные наборы – в нарядной, праздничной упаковке.

При изготовлении чехлов для маникюрных наборов Staleks используется высококачественный текстиль и натуральная кожа.

Преимущества продукции

Для изготовления своих маникюрных приспособлений харьковский производитель использует высококачественную хирургическую сталь, которая проходит дополнительное закаливание в специальных печах. Эта процедура повышает прочность стали и увеличивает ее устойчивость к воздействию внешней среды. Заточка режущих частей инструментов (ножниц, кусачек) осуществляется специалистами компании вручную, с использованием оригинальных методик. Все маникюрные приспособления Staleks официально сертифицированы. Они не травмируют кожу, не вызывают аллергии и не нуждаются в дополнительной заточке в процессе использования. Они удобны и долговечны, поэтому в течение продолжительного времени обеспечивают качественный, безопасный педикюр и маникюр.