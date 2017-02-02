Маникюрный инструмент Staleks — качественная продукция от отечественного производителя
О торговой марке
Под брендом Сталекс выпускаются различные инструменты и приспособления, используемые при выполнении маникюра. На рынке маникюрных принадлежностей инструменты этой торговой марки представлены уже более двадцати лет. Выпускает их харьковская компания, которая два десятилетия назад была основана в качестве небольшой заточной мастерской. Со временем она стала авторитетным научно-производственным предприятием, производящим широкий ассортимент высококачественного инструмента для педикюра и маникюра.
Особенности ассортимента
Компания Staleks изготавливает качественный маникюрный инструмент в широком ассортименте. Среди производимых этой компанией изделий имеются приспособления для домашнего использования, а также профессиональный инструмент, предназначенный для применения в современных парикмахерских и салонах красоты.
Сегодня можно приобрести следующие разновидности инструмента Сталекс в Киеве:
• ножницы для ногтей;
• маникюрные наборы разной комплектации;
• пинцеты;
• ногтевые кусачки;
• кусачки различной конфигурации для удаления кутикулы;
• терки для стоп;
• пилочки различной жесткости для нарощенных и натуральных ногтей;
• инструмент, помогающий устранять дефекты кожи;
• маникюрные лопатки (шаберы, пушеры) и пр.
Компания Сталекс выпускает различные разновидности маникюрных наборов:
1. Для домашнего использования – приспособления, помогающие поддерживать красоту ногтей дома;
2. Дорожные наборы – лаконичные и компактные для поездок и командировок;
3. Профессиональные изделия – для мастеров педикюра и маникюра, работающих в салонах красоты;
4. Подарочные наборы – в нарядной, праздничной упаковке.
При изготовлении чехлов для маникюрных наборов Staleks используется высококачественный текстиль и натуральная кожа.
Преимущества продукции
Для изготовления своих маникюрных приспособлений харьковский производитель использует высококачественную хирургическую сталь, которая проходит дополнительное закаливание в специальных печах. Эта процедура повышает прочность стали и увеличивает ее устойчивость к воздействию внешней среды. Заточка режущих частей инструментов (ножниц, кусачек) осуществляется специалистами компании вручную, с использованием оригинальных методик. Все маникюрные приспособления Staleks официально сертифицированы. Они не травмируют кожу, не вызывают аллергии и не нуждаются в дополнительной заточке в процессе использования. Они удобны и долговечны, поэтому в течение продолжительного времени обеспечивают качественный, безопасный педикюр и маникюр.
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