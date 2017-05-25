Маркизы и навесы для террас: виды и особенности

В знойную летнюю погоду маркизы и навесы спасают нас от проникновения солнечных лучей на террасу или в помещение. Такие конструкции не только спасают от солнца, но и придают сооружению некоторую уникальность и шарм. В зависимости от финансового состояния хозяина здания, различают разные модели навесов и маркизов. Рассмотрим подробнее их типы, особенности и преимущества.

Разнообразие материалов

Для начала, разберемся из каких материалов состоят маркизы и навесы для террас. Современные производители выпускают продукцию из ПВХ, полиэстера и акриловой ткани. Чаще всего для изготовления маркиз применяют акриловое полотно. Оно обладает повышенной плотностью материала, устойчивостью к погодным изменениям, водоотталкивающими свойствами и относительно недорогой ценой.

Для загородных построек распространены материалы в полоску или со светлыми оттенками. Однотонные цвета подбирают для того, чтобы сквозь материал проходило больше света. Для прочности навеса используют каркас из алюминиевых труб. Такие материалы меньше всего подвержены появлению коррозии.

Виды современных маркиз и навесов

Главное отличие маркиз от навесов в том, что он имеет механизм складывания и раскладывания. Маркиз изготавливается только из мягких материалов, который крепится на легком каркасе. Обычный навес не разбирается, а его конструкция состоит из сотового поликарбоната или любого другого кровельного материала.

Маркизы и навесы для террас управляются с помощью устройства с радиосигналом или механическим пультом. По конструкции, форме и способу установки изделие подразделяется на:

Пергольные;

Вертикальные;

Горизонтальные;

Маркизолетты;

Выдвижные и т.д.

Самый распространенный вариант среди владельцев кафе и ресторанов — это выдвижной маркиз. Этот механизм универсален, т.к. не требует демонтажа в зимний период и защищает от солнечных лучей довольно большую часть площади в летнее время.

Вертикальные маркизы подобны шторам или жалюзи. Изготавливаются из плотного материала и обладают возможностью регулировки длины полотна. Универсальное решение для загородного дома.

Конструкция пергольной маркизы состоит из вертикального и выдвижного вида. Такое изделие покрывает большие площади, служит навесом и популярно для оформления зимних садов и балконов.

Маркизолетты являются симбиозом выдвижного и горизонтального типа. Конструкция позволяет регулировать угол наклона навеса.

Горизонтальный вид маркиз больше похож на крышу. Часто встречается среди владельцев дачных домиков.

Маркизы и навесы для террас нередко заменяют крышу, каркас которой закрепляется на стене здания. В зависимости от площади тента, каркас изготавливают из более прочных и надежных материалов. Для увеличения площади покрытия часто объединяют несколько маркизов в одну конструкцию.

Подобрать модели на любой вкус и кошелек не составит труда. На маркизы цена не слишком высока, поэтому можно произвести самостоятельно монтаж конструкции. При покупке идет полный комплект — навес и кронштейны. Выравнивание каркаса изделия происходит по стенам здания. Рулонный навес самый простой в установке. Его цена ниже и отсутствуют кронштейны, но зато имеется наличие барабана для скручивания полотна.

Особенности эксплуатации

Навесам из акриловой ткани требуется особый уход. Запрещается применять химические средства для мойки посуды или полов, т.к. ткань может потерять свой цвет и свойства. С помощью мыльного раствора устраняют пятна на поверхности ткани. Крупный мусор и пыль можно убрать пылесосом. Следует помнить, что после каждой чистки маркиза требуется наносить специальное средство, чтобы материал не потерял солнцезащитных свойств.