В последнее время ценители высококачественного табака все чаще отдают предпочтению самостоятельному изготовлению сигарет, используя специальные машинки для самокруток. Давайте же разберемся, какими достоинствами отличается такое решение.

Существует несколько разновидностей машинок:

Инжекторы – представляют собой ручные устройства, которые применяются при набивке табаком готовых гильз.

Классические модели – представлены пластиковыми и металлическими приспособлениями, что позволяют самостоятельного делать сигареты стандартного размера, а также самокрутки-слим с использованием папиросной бумаги.

машинка-автомат для самокруток – выполнены в виде коробочек для закладки табака, где формируются сигареты практически без участия пользователя.

Многочисленные гурманы уже успели оценить качество сигарет, изготовленных с помощью машинок для самокруток. Преимуществом эксплуатации таких изделий выступает возможность использования табака различных марок, а также достаточно ощутимая экономия денежных средств по сравнению с покупкой готовой продукции. В конечном итоге владелец машинки способен стать самостоятельным производителем сигарет, которые будут отличаться уникальным ароматом и особым послевкусием.