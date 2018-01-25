Мебель в детскую комнату: основные моменты при выборе
Приятной, но одновременно и сложной задачей является планирование детской комнаты. В процесс планирования обязательно включается и подбор мебели. В этой ситуации нужно учитывать то, сколько детей будет проживать в помещении и какого они возраста. Также на выбор влияют параметры комнаты, и сколько времени планируется использовать ремонт.
Какие предметы должны находиться в детской комнате?
Многое зависит от того, на какие зоны будет поделено помещение и будет ли оно поделено в принципе. Помещение может использоваться исключительно как спальная комната, но также ее можно оборудовать для проведения досуга и отдыха. Но в любом случае есть обязательный набор предметов для детской комнаты:
- Детские кровати. Их количество зависит от количества детей.
- Вместительный шкаф, куда будут складываться не только одежда, но и детские игрушки. Тут нужно делать упор на его вместительности.
- Без стола и стула не обойтись. Нужно учитывать, что дети растут очень быстро, соответственно, придется или выбирать стулья с регулируемой высотой или часто менять мебель.
Если в помещении свободного места очень мало, то тогда нужно смотреть в сторону трансформируемых моделей мебели – она будет занимать место только тогда, когда предмет будет использоваться, а в моменты простоя мебель складывается. Так как потребуется регулярно складывать и раскладывать мебель, то нужно убедиться в прочности конструкции и проверить, насколько просто получается сложить и разложить предмет.
Вопросы качества и дизайна
Не имеет значения, будет ли выбрана двухъярусная кровать для детей, диван или кровать трансформер – они все равно будут бегать и прыгать. Соответственно, важно убедиться в том, что мебель является безопасной для детей и способна выдержать нагрузку от детских игр. Материал просто не может быть хрупким – тонкую фанеру нужно сразу отбрасывать. Наиболее прочными материалами являются древесина и толстая фанера. Важно, чтобы материал имел толщину минимум в 1,5 см и не был токсичным. Производители любят экономить за счет дешевой фурнитуры, поэтому ее нужно проверять. Желательно, чтобы мебель можно было регулировать по высоте. Что касается вопросов дизайна, то не нужно привязываться к героям сказок или мультфильмов, если планируется использовать мебель долгое время. Дизайн с изображением мультфильма довольно скоро выйдет из моды или начнет раздражать. Так как мебель будет использоваться в детской комнате, то лучше выбирать нейтральные цвета для предметов, приобретаемых на долгое время, Те предметы, которые легко заменяются, могут иметь яркий цвет.
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