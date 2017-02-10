Метизная продукция от БрокАльтернатива

В так называемых «агрессивных средах» применяются метизные изделия с особой антикоррозийной защитой. Если крепеж будет держать конструкции, находящиеся, например, в условиях повышенной влажности, он должен быть устойчивым к окислению. Такими свойствами обладают болты и винты из нержавейки и легированной стали.

Благодаря прогрессивным разработкам в области защиты металлов от коррозии, риск разрушения поверхности изделий в жестких условиях среды значительно снижается. Крепеж покрывается как металлическим, так и неметаллическим напылением. И хотя сама технология производства таких метизов сложнее, продукция от этого не становится дороже: защитное покрытие позволяет в качестве основного сырья брать более дешевые металлы и сплавы и получать надежные и крепкие болты и винты.

Какие основные виды защитных покрытий существуют?

1. Адгезионное. Оно формируется в результате механического сцепления металла с частицами напыления.

2. Диффузное. Более сложный тип – получается как результат реакции замещения, когда поверхность металла и частицы напыления как бы сливаются, проникая друг в друга, и образуют особое химическое соединение.

Защита от коррозии также подразделяется на барьерный и электромеханический типы. В первом случае агрессивная среда не разрушает металлическую поверхность метизного изделия, но при этом оно может подвергаться механическим повреждениям. Во втором случае защитный слой – это анод, получаемый для углеродистой стали из цинка, алюминия и кадмия.

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