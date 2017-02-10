Метизная продукция от БрокАльтернатива

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 10, 2017 03:22

В так называемых «агрессивных средах» применяются метизные изделия с особой антикоррозийной защитой. Если крепеж будет держать конструкции, находящиеся, например, в условиях повышенной влажности, он должен быть устойчивым к окислению. Такими свойствами обладают болты и винты из нержавейки и легированной стали.

Благодаря прогрессивным разработкам в области защиты металлов от коррозии, риск разрушения поверхности изделий в жестких условиях среды значительно снижается. Крепеж покрывается как металлическим, так и неметаллическим напылением. И хотя сама технология производства таких метизов сложнее, продукция от этого не становится дороже: защитное покрытие позволяет в качестве основного сырья брать более дешевые металлы и сплавы и получать надежные и крепкие болты и винты.

Какие основные виды защитных покрытий существуют?

1. Адгезионное. Оно формируется в результате механического сцепления металла с частицами напыления.

2. Диффузное. Более сложный тип – получается как результат реакции замещения, когда поверхность металла и частицы напыления как бы сливаются, проникая друг в друга, и образуют особое химическое соединение.

Защита от коррозии также подразделяется на барьерный и электромеханический типы. В первом случае агрессивная среда не разрушает металлическую поверхность метизного изделия, но при этом оно может подвергаться механическим повреждениям. Во втором случае защитный слой – это анод, получаемый для углеродистой стали из цинка, алюминия и кадмия.

Компания «Брок Альтернатива» предлагает широкий ассортимент метизных изделий с надежной антикоррозийной защитой. Вы можете приобрести отличный крепеж оптом, партиями различного объема. Надежность реализуемой продукции подтверждена сертификатами – мы гарантируем высокое качество и долговечность всех реализуемых изделий.

Для строительства, промышленных или бытовых целей вы также можете приобрести у нас анкер распорный и любые другие крепежные детали.

Большой выбор метизной и кабельной продукции в разделах каталога сайта brok.by. Мы также предлагаем приобрести различный виды металлопроката. На сайте нашей компании представлен широкий каталог товаров, а более подробную информацию Вы можете получить по телефонам компании:+375 17 336-41-66, +375 17 336-41-61, +375 17 336-51-61.

Товары отличного качетсва и по выгодной стоимости.

 

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 10, 2017 03:22
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