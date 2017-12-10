Методики тренировки интимных мышц женщины

Имбилдинг является современным направлением, хотя оно известно еще с давних времен. Эта система направлена на развитие так называемых интимных мышц. Женщины, у которых данные мышцы развиты недостаточно, могут испытывать трудности сексуального плана, а иногда и медицинского (наличие опухолевых образований, невозможность вынашивания ребенка).

В связи с этим ни у кого не возникает сомнений, что тренировка интимных мышц играет важную роль – вумбилдинг тренажер на сайте imbilding.kz.

Существует достаточно много разнообразных методик, помогающих управлять данного типа мышцами. Приведем несколько из них.

1. Сначала выполняйте упражнение в лежачем положении. Лягте на живот, скрестив руки, положите на них голову. Начните сжимать ягодицы насколько это возможно. Удерживайте состояние напряжения примерно десять секунд, затем расслабьтесь. Сделав десять раз, подключите пресс. Выполняйте упражнение восемь-десять раз на протяжении дня. После приобретения некоторого опыта вы будете выполнять его в каком угодно положении.

2. Освоив первое упражнение, начните напрягать и расслаблять мышцы в области влагалища, сдерживая как будто позывы к испусканию мочи. Выполняйте это упражнение в любое удобное для вас время.

3. Сидя на полу, вытянув ноги, разместите руки на коленях. Начинайте совершать двигательные действия вперед, поочередно напрягая мышцы ягодиц. Ноги можно чуть согнуть, но всякий раз их следует выпрямить перед любым последующим напряжением.

4. Выполняя данное упражнение, сначала нужно напрячь мышцы, будто вы хотите сдержать испускание мочи. После чего совершите движение выталкивания – будто хотите вытолкнуть мочу сильным напором. Нужно выполнять упражнение на протяжении дня десять раз.

5. Приобретите вагинальные шарики. Для выполнения упражнения их необходимо ввести во влагалище и оставить на какое-то время. Удерживая шарики силой мышц, вы их тренируете.

Таким образом, вы можете убедиться, что тренировать мышцы влагалища совсем несложно. Натренированные, упругие мышцы дарят своей хозяйке ярчайшие эмоции при оргазмах и улучшают качество жизни не только женщины, но и ее сексуального партнера.