Модельная диета 2468

2468 — крайне низкокалорийная диета, придуманная моделями, но соблюдать ее без срывов несложно. Не рекомендуется садиться на диету несовершеннолетним и людям с хроническими заболеваниями. Перед тем, как сесть на 2468, рекомендуется проконсультироваться с диетологом.

Суть диеты

Главный постулат диеты — правильный скрупулезный подсчет калорий. В первый день нужно съедать 200 ккал, во второй 400, в третий 600, в четвертый 800. Циклично повторять эти 4 дня нужно три раза. То есть суммарно количество дней диеты равняется двенадцати. В результате быстрое похудение, потому что метаболизм разгоняется из-за постоянного снижения большого количества калорий к малому. А еще такая система неплоха тем, что из-за разгона в калорийности продуктов организм к диете не привыкнет. В итоге за 12 дней можно скинуть от 4-10 килограммов, но все это слишком индивидуально и садясь на диету нужно учитывать индивидуальные особенности организма.

Подготовка к диете

Любая диета — это в первую очередь стресс для организма, поэтому его нужно тщательно подготовить к стрессовым условиям. Чтобы диета прошла легко, рекомендуется за неделю до ее начала ежедневно сокращать количество калорий на 200 ккал и вообще взять в привычку их постоянно подсчитывать. Благодаря различным сайтам, табличкам и приложениям подсчитывать калории стало очень просто. Составить свой уникальный рацион рацион можно и самому, пользуясь таблицей гликемического индекса и таблицей калорийности. Также во время подготовки обязательно сократить потребление жирных и сладких продуктов, пить много воды. Последний день подготовки можно провести на травяном чае и воде, но ни в коем случае нельзя употреблять газированную воду

Что можно, чего нельзя

Никакого меню и запретов в 2468 нет, можно кушать все: острое, соленое, сладкое, жирное, но главное — придерживаться суточной калорийности. Отдать предпочтение стоит белковой и углеводной пище, которая насытит энергией не долгое время. Стоит учитывать и то, что на любой диете на начальном этапе уходит больше, чем на последнем, и 2468 — не исключение.

Выход из диеты

Чтобы вес не вернулся в двойном количеству, нужно знать, как правильно выйти из диеты. Во-первых, выход должен быть плавным и постепенным. Диетологи советуют сразу по истечении двенадцати дней ежедневно добавлять к рациону 200 ккал, пока не будет достигнута суточная индивидуальная норма калорий.

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