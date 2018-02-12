Модные платья 2018года: основные тенденции

Основные направления в моде 2018 года определяют очень важные особенности фасона всех модных платьев. Любая девушка имеет право внимательно изучать оригинальные черты в стилевых направлениях для верного выбора подходящей модели, учитывая имидж, преимущества и недостатки в фигуре.

Завышенная талия в модных платьях

Этот покрой внешне создаёт образ женщины привлекательнее и делает её намного стройнее и визуально кажется что она выше. Данные платья отлично подойдут для обеспечения образа городской женщины, ведь эту одежду можно взаимодополнять с обувью у которой плоская подошва. То есть при выборе удобной обуви без каблуков образ всё равно будет казаться милым.

Платья с плечами и oversize

Эта одежда будет соответствовать всем модным направлениям в 2018 году. Все модели делают плечи женщины внешне шире. Даже, если грудь не выделяется своими формами, то можно внимание акцентировать на плечах. Трендовыми вариантами будут также и глубокие декольте в классическом исполнении: в виде лодочки и V-образный. Оба варианта подчеркнут красоту груди.

Прямого фасона оверсайз модели из материалов: вязаный и трикотажный будут привлекать особенно много внимания женщин. Заинтересованы современной модной тенденцией платьев? Тогда на сайте http://vatirosa.in.ua можно подобрать женские платья в интернет магазине женской одежды Vatirosa и купить понравившуюся модель.

Цветовой стиль в модных платьях 2018 года

Всё чаще многие модельеры тянутся к интересным, стильным оттенкам цветов, которые самостоятельно сложно разгадать. К примеру, большого внимания заслужили такие интересные оттенки, как под бирюзу, горчицу, хаки, оливку и вино. Но есть такие цвета, которые явно отличаются среди всех других.

Лучшие принты платьев 2018 года

Подбирая платья, лучше смотреть на модель, имеющую модный принт, который является определяющим в образе:

Узоры цветков;

Орнаменты растений;

Вышивка под классику и современный тип;

В любом направлении модных платьев 2018 года и общая тенденция позволяют всем девушках и женщинам подобрать для себя такую одежду, которая подойдёт именно ей по стилю, создавая уникальный образ, соответствующий моде.