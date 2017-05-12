Монтаж эпоксидного пола

У любого человека возникает желание как можно лучше обустроить собственную квартиру. Раньше произвести качественный ремонт могли только квалифицированные специалисты. Современные технологии предоставляют возможность создать уникальный дизайн самостоятельно. Использование эпоксидных наливных полов позволяет получить абсолютно ровное покрытие, имеющее высокую прочность. Оно обладает высокими эстетическими качествами. На него не влияет влага и механические воздействия.

Подготовка основы

Перед началом заливки следует подготовить основание. Установку покрытия можно производить на любую поверхность. Полы могут быть деревянными, бетонными или плиточными.

Основа из дерева ошкуривается и шлифуется. Перед этим с поверхности удаляются масляные пятна и пыль. Если древесина шероховатая, её обычно не грунтуют. При наличии керамического покрытия, предварительно проверяется качество укладки. Выбоины и неровные места загрунтовываются. Бетонные полы обрабатываются в такой же последовательности.

Загрунтованная поверхность повышает адгезию с наливным покрытием. Помимо этого осуществляется заделка существующих пор. В процессе последующей заливки не будут образовываться воздушные пузыри. При быстром впитывании первого слоя грунтовки, половая поверхность обрабатывается повторно.

Заливка эпоксидного покрытия

При заливке эпоксидного слоя необходимо соблюдать следующие правила:

влажность воздуха не должна превышать 80%;

температура используемых строительных компонентов должна быть не меньше 15°С;

не рекомендуется производить заливку при резких перепадах температуры в помещении.

Строительная смесь тщательно перемешивается. Она отстаивается в течение нескольких минут. Из раствора должен выйти весь воздух. После этого приступают к формированию полового покрытия. Состав аккуратно разливается по поверхности. Для выравнивания используется резиновый шпатель.

Особенное внимание уделяется заливке углов. Толщина эпоксидного слоя не должна быть слишком тонкой. Заполненное покрытие прокатывается с помощью игольчатого валика. Это позволяет избавиться от воздушных пузырей.

Для застывания раствора потребуется не меньше 8 часов. Полный процесс полимеризации завершится через несколько дней. Только после этого в комнате можно будет производить расстановку мебели, и осуществлять последующую декорацию.

Достоинства эпоксидного пола

Преимуществами эпоксидного покрытия являются:

стойкость к механическому воздействию;

способность сохранять свои свойства при больших перепадах температуры;

покрытие может использоваться при повышенной влажности;

при нагревании пола не выделяются токсичные вещества;

поверхностный слой представляет собой бесшовную структуру. На нём не собираются пыль и болезнетворные микроорганизмы.

За половым покрытием легко ухаживать. Оно обладает длительным сроком эксплуатации и прекрасными декоративными качествами.

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