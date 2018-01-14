Может ли быть аллергия на бразильский орех?

mavit
Автор: mavit Январь 14, 2018 21:23

Может ли быть аллергия на бразильский орех?

Аллергия на бразильский орех считается более распространенной у взрослых, чем у детей, так как данные плоды малыши зачастую не едят.

Непереносимость бразильских орехов часто приводит к серьезными последствиям, к примеру, анафилактический шок (термин, используемый для обозначения тяжелой, опасной для жизни аллергической реакции).

ВАЖНО ЗНАТЬ! Больным сложно избавиться от данной патологии. Пациенты, участвовавшие в долгосрочном исследовании ученых с острова Уайт, не теряли свою чувствительность к орехам в течение многих лет.

Причины

Хотя минерал селена и многие питательные вещества в этом плоде полезны для иммунитета, избыточное присутствие селена в организме может стать фатальным.

У некоторых людей естественный защитный механизм или иммунная система ошибочно отмечают данный минерал как угрозу для организма. Именно он является основной причиной аллергии на бразильские орехи.

В зависимости от степени нарушения иммунной системы при идентификации селена симптомы могут варьироваться от легких до очень тяжелых.

Осведомленность о них может быстро привести к диагностированию заболевания. Сейчас в медицинских учреждениях доступны кожный пробы, специальные анализы, которые могут выявить и подтвердить аллергию у человека.

Симптомы

Основные симптомы заболевания включают:

  • зудящие глаза;
  • слезящиеся глаза;
  • красные глаза;
  • удушье;
  • крапивница и раздражения на коже;
  • припухлость лица;
  • тошнота;
  • диарея;
  • частое чихание;
  • синусовая болезнь и заложенность носа, скопление слизи в носу;
  • затрудненное дыхание.

ВАЖНО ПОМНИТЬ! Для возникновения вышеизложенных симптомов не обязательно принимать в пищу бразильский орех – достаточно одного контакта плода с поверхностью кожи больного.

Лечение

Большинство медикаментов от пищевой аллергии не способны убрать симптомы навсегда, лечение в основном связано с уменьшением их тяжести. Адреналин — лекарственное средство, что достаточно эффективно в этом случае.

Поскольку профилактика лучше лечения, избегание бразильских орехов и других плодов этого семейства, всегда может оказаться полезным в лечении аллергии.

Некоторые из других способов терапии:

  1. Антигистаминные препараты для лечения мягких и умеренных симптомов;
  2. Мази, к примеру, крем Адвантан, для устранения зуда и других состояний кожи;
  3. Глазные капли;
  4. Назальные спреи;
  5. Оральные стероиды для лечения астмы и других осложнений дыхания;
  6. Госпитализация для устранения тяжелых признаков аллергии.

Также важно самостоятельно принимать меры для облегчения симптомов. Прежде всего, следить за своим рационом, который не должен содержать бразильские орехи.

Плоды едят в сыром виде или используют в тортах, хлебе, печенье, мюсли, кондитерских изделиях и мороженом. Поэтому крайне важно проверять этикетки магазинных продуктов, которые вы собираетесь принять в пищу.

Если вы едите вне дома, необходимо предупредить персонал ресторана о том, что вы имеете аллергию на бразильский орех. Особенно аккуратным стоит быть в ресторанах восточной кухни.

ВАЖНО ПОМНИТЬ! Составить план лечения и скорректировать рацион вашего питания может исключительно ваш аллерголог. Не стоит рисковать здоровьем, ведь самостоятельное назначение лекарств может привести к осложнению аллергических симптомов, как следствие, к анафилактическому шоку, что опасно для жизни!

По материалам http://allergiik.ru/

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mavit
Автор: mavit Январь 14, 2018 21:23
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