Может ли быть аллергия на бразильский орех?
Аллергия на бразильский орех считается более распространенной у взрослых, чем у детей, так как данные плоды малыши зачастую не едят.
Непереносимость бразильских орехов часто приводит к серьезными последствиям, к примеру, анафилактический шок (термин, используемый для обозначения тяжелой, опасной для жизни аллергической реакции).
ВАЖНО ЗНАТЬ! Больным сложно избавиться от данной патологии. Пациенты, участвовавшие в долгосрочном исследовании ученых с острова Уайт, не теряли свою чувствительность к орехам в течение многих лет.
Причины
Хотя минерал селена и многие питательные вещества в этом плоде полезны для иммунитета, избыточное присутствие селена в организме может стать фатальным.
У некоторых людей естественный защитный механизм или иммунная система ошибочно отмечают данный минерал как угрозу для организма. Именно он является основной причиной аллергии на бразильские орехи.
В зависимости от степени нарушения иммунной системы при идентификации селена симптомы могут варьироваться от легких до очень тяжелых.
Осведомленность о них может быстро привести к диагностированию заболевания. Сейчас в медицинских учреждениях доступны кожный пробы, специальные анализы, которые могут выявить и подтвердить аллергию у человека.
Симптомы
Основные симптомы заболевания включают:
- зудящие глаза;
- слезящиеся глаза;
- красные глаза;
- удушье;
- крапивница и раздражения на коже;
- припухлость лица;
- тошнота;
- диарея;
- частое чихание;
- синусовая болезнь и заложенность носа, скопление слизи в носу;
- затрудненное дыхание.
ВАЖНО ПОМНИТЬ! Для возникновения вышеизложенных симптомов не обязательно принимать в пищу бразильский орех – достаточно одного контакта плода с поверхностью кожи больного.
Лечение
Большинство медикаментов от пищевой аллергии не способны убрать симптомы навсегда, лечение в основном связано с уменьшением их тяжести. Адреналин — лекарственное средство, что достаточно эффективно в этом случае.
Поскольку профилактика лучше лечения, избегание бразильских орехов и других плодов этого семейства, всегда может оказаться полезным в лечении аллергии.
Некоторые из других способов терапии:
- Антигистаминные препараты для лечения мягких и умеренных симптомов;
- Мази, к примеру, крем Адвантан, для устранения зуда и других состояний кожи;
- Глазные капли;
- Назальные спреи;
- Оральные стероиды для лечения астмы и других осложнений дыхания;
- Госпитализация для устранения тяжелых признаков аллергии.
Также важно самостоятельно принимать меры для облегчения симптомов. Прежде всего, следить за своим рационом, который не должен содержать бразильские орехи.
Плоды едят в сыром виде или используют в тортах, хлебе, печенье, мюсли, кондитерских изделиях и мороженом. Поэтому крайне важно проверять этикетки магазинных продуктов, которые вы собираетесь принять в пищу.
Если вы едите вне дома, необходимо предупредить персонал ресторана о том, что вы имеете аллергию на бразильский орех. Особенно аккуратным стоит быть в ресторанах восточной кухни.
ВАЖНО ПОМНИТЬ! Составить план лечения и скорректировать рацион вашего питания может исключительно ваш аллерголог. Не стоит рисковать здоровьем, ведь самостоятельное назначение лекарств может привести к осложнению аллергических симптомов, как следствие, к анафилактическому шоку, что опасно для жизни!
По материалам http://allergiik.ru/
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