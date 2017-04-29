На что следует обращать внимание, когда читаете/смотрите объявление при съеме жилья?

Фотография. Объявление без фотографии означает либо, что перед Вами плохая квартира, потому как, если вариант хорош, хозяин/риелтор старается это подчеркнуть на фото, либо просто на этом объекте еще не побывал риелтор. Что это означает для квартиросъемщика? Придется ехать вслепую на просмотр и тратить время на «кота в мешке». Намного лучше ехать туда, где риелтор уже побывал и расскажет Вам честно, что же это за вариант.

Любопытны объявления, где поэтически указывается и про зеленый дворик и про, вдумайтесь, новые почтовые ящички в подъезде и еще куча мало относящихся к делу деталей. В ряде случаев это означает, что своим предложением, увы, похвастаться хозяин не может. Должны насторожить такие словосочетания «жилое состояние», «косметический ремонт», «ремонт 2000-х». Если квартира хорошая, то хозяину/автору объявления незачем писать такие обтекаемые характеристики. Он обязательно воспользуется словами «отличный ремонт» … Не раз доводилось приезжать в квартиры, о которых писалось «жилое состояние» и приходить к выводу, что человек может жить абсолютно в любом сарае и называть это жилым состоянием, ведь он же там как-то живет. Потому такие формулировки не лживы.

А теперь про ложь или скорее лукавство. Напрягают объявления, где указывается, что метро «N» в 10 мин, объект находится на улице «Х», но не указывается номера дома. Узнав у риелтора точно номер дома, понимаешь, что ни о каких 10 мин речи быть не может, и это слегка напрягает. Если люди пытаются обмануть в самом начале, что же от них ждать в будущем?

Просматривать объявления лучше на проверенных досках объявлениях, например, как Авито или менее популярные, но которые хорошо себя зарекомандовали, такие как Махни.ру

Когда вы на просмотре квартиры, что важно?

Возможно многие пункты этого текста покажутся самоочевидными, но пусть это будет как список покупок в магазин, чтобы ничего не выпустить из внимания.

Хозяин. Мы об этом уже подробно говорили — Качество ремонта, Общая чистота помещения. Однажды выбирая квартиру с хорошим ремонтом, но явно неопрятными хозяевами, мне думалось «ничего, сделаем уборку и заживем». Оказалось, что там обитали тараканы, и выводить их пришлось около полугода. Это была очень упорная и совсем неприятная борьба. Наличие счетчиков на всё. Если счетчиков нет, уточните сколько людей прописано, потому как при отсутствии счетчиков каждый член семьи, прописанный в квартире увеличивает сумму оплаты. Это очень и очень важный пункт. Узнайте, есть ли субсидии.

Пример

Однажды мы сняли жилье, где не было счетчиков, хозяева клятвенно обещали на днях их поставят, а пока счетчиков нет, уверяли они, платить за холодную и горячую воду придется совсем немного. Они назвали цену, и мы согласились, что это действительно немного. Потом оказалось, что эти прекрасные люди годами не платили за воду, и коммунальные службы отказывались им ставить счетчики. В квартире было прописано четыре человека, а значит платить приходилось за четверых, то есть в два раза больше, чем они обещали.

Дешевле с точки зрения коммунальных услуг жилье с электрическими печами, чем с газом. Для таких домов в целом электричество стоит дешевле. Различить квартиры с газом и на электрике очень просто. Все дома выше 12 этажей — это электрика.

Сантехника, газовые/электроплиты. В каком состоянии они находятся. Уточните, кто будет оплачивать текущий ремонт расходников (труба, кран, услуги сантехника, электрика). В принципе подобные статьи расходов по квартире считаются амортизационными и должны быть на балансе хозяев.

Холодильник и стиральная машина. Думаю, что уже закончились те доисторические времена, когда сдавались квартиры с холодильниками, дверцы которых не закрывались, и стиралками из 90-х. Если же Вы попали в такой «заповедник», можете смело просить за счет арендной платы купить эти две основополагающие вещи обихода.

Окна. Сразу следует отказываться от деревянной столярки 90-х, потому как на лечение простудных заболеваний от осени до весны Вы потратите гораздо больше, чем сэкономите, живя в квартире с растрескавшейся столяркой. Можно согласиться на такую квартиру только при наличии застекленного балкона. Металлопластиковые окна просто как факт еще ничего не означают. Есть пластиковые окна, из которых сифонит весьма ощутимо. Просто подойдите и попробуйте щель.

Не постесняйтесь лечь на кровать и почувствовать комфортно ли Вам. Кровать может быть удобной и комфортной в статичном состоянии, но ведь нам также важно знать не будет ли она ужасно скрипеть, когда это не нужно.

В общем, продолжать не буду, всем ясно, но иногда возникает смущение, чувство неуместности при осмотре квартиры. Смело выкиньте это смущение из головы или придется смущаться на регулярной основе в куда менее удобной ситуации. В условиях резко возросшей цены на коммуналку, прежде всего на отопление, следует интересоваться наличием котла на дом или, если речь идет о новых домах, на квартиру. В целом подобная энергоэффективность уменьшит растраты вдвое. Безусловно есть еще масса других факторов таких как подключение интернета, наличие домашнего телефона, не дай Бог, кабельного телевидения. Остальные пункты более-менее опциональны и индивидуальны.

Важная штука кондиционер, особенно в односторонней квартире.

Да простят все защитники животных, уточните наличие домашних питомцев у людей, которые жили до Вас.

Был опыт, когда снимали, где хозяева заканчивали ремонт, чтоб квартирантам было свежо жить. Квартира была снята и когда запахи ремонта улетучились, остался стойкий запах собаки. Хозяева с радостью признали, что у них есть собачка, которую они очень любят, ей разрешалось спать на всех диванах. Только клининговая служба и то не с первого раза спасла ситуацию. Потому узнайте не разводили ли предыдущие жильцы «коз на балконе».