На каком транспорте можно добраться до ЖД вокзала Твери?

Тверь – древний город России, расположен на берегу Волги. Время основания Твери относится к двенадцатому веку. Железнодорожный вокзал города – крупный транспортный узел города. За сутки через вокзал проходит более одиннадцати тысяч пассажиров. Основной пассажиропоток происходит в сторону Москвы – столицы Российской Федерации. Здание вокзала весьма крупное, и было построено в позапрошлом веке, в сороковых годах. На тот момент это был типовой проект. Когда-то на в этом вокзале проездом побывал Император Александр третий. Было это в 58-ом и 66-ом году девятнадцатого столетия. В девяностых годах этого же века, здесь был и принц Ольденбургский с принцессой.

К двадцать первому столетию общий вид здания вокзала значительно изменилось. От первого проекта сооружения практически ничего не осталось. Многие характерные детали и помещения того периода претерпели серьёзные изменения: были либо разрушены, либо переоборудованы. Так были убраны зальные колонны, навесы с боковых стен здания, оконные проёмы также были изменены и демонтированы. Старое здание вокзала было двухэтажным с подвалом. На первом этаже в вестибюле находился зал ожидания пассажиров на семьдесят пять человек. Был здесь и небольшой ресторан, всего на пятнадцать мест. Верхний этаж был отдан под руководство и для различных железнодорожных служб и хозяйственных надобностей.

В последние годы, — с двенадцатого по пятнадцатый нынешнего столетия, — была произведена масштабная реконструкция исторического здания вокзала. Архитекторами был полностью восстановлен проект реконструкции и реставрации этого исторического сооружения, а строители максимально достоверно восстановили все утраченные детали здания. Были реконструированы императорская комната, зал ожидания и все остальные помещения. Разумеется, в точности были восстановлены все фасады здания вокзала. В точности воссоздана была богатая лепнина, лестницы, окна и даже паркетный рисунок.

Для того чтобы добраться до железнодорожного вокзала города Твери, надо воспользоваться разнообразным городским транспортом. К вокзалу проложены маршруты троллейбусов и трамваев, автобусов и маршрутных такси. Остановки этих видов транспорта находятся рядом с вокзалом (через дорогу) на привокзальной площади, прямо напротив здания церкви А. Невского. Также и на перекрёстке пр-кта Чайковского и ул. Коминтерна. Телефон справочной ЖД вокзала Твери.