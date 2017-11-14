Надежные, экологичные и производительные сплит-системы от Cooper&Hunter

mavit
Автор: mavit Ноябрь 14, 2017 02:40

Надежные, экологичные и производительные сплит-системы от Cooper&Hunter

Системы кондиционирования помещения – один из самых востребованных видов климатической техники, которым нынче оборудуются жилые и промышленные здания, офисы, кабинеты, различные предприятия. Вот и я решил обзавестись подобной новинкой, обратившись за помощью к компании «Киев-Комфорт». Здесь мне не только помогли сделать выбор в пользу одного из лучших заграничных брендов, но и провели установку купленного оборудования, заверили работу гарантией. Новому приобретению я очень рад и хотел бы поделиться всем этим разнообразием с вами. Системам кондиционирования Cooper&Hunter есть чем вас удивить – ознакомьтесь с ассортиментом прямо сейчас – http://www.kievkomfort.com.ua/konditsionery-bytovyye-i-promyshlennyye/konditsionery-nastennyye/split-systems-cooper-hunter/.

Несколько лучших серий

Все кондиционеры этой компании, не зависимо от бренда, цены и технических характеристик, способны поддерживать долгий срок службы при правильной эксплуатации и своевременном уходе. Мне посчастливилось выбирать между энергосберегающим кондиционером серии Alpha Inverter и самой современной и мощной системой VIP Inverter. Все детали собираются в готовое изделие в Гонконге, после чего проводится многоуровневая проверка и готовый товар выпускается в оборот. Компания производитель отвечает за высокое качество своего товара и готова предоставить покупателю:

  • кондиционеры с рядом разнообразных дизайнерских решений, стилей, способных адаптироваться к любому интерьеру помещения;
  • надежную защиту внутренних и внешних блоков системы от механических повреждений и неблагоприятных климатически х условий, а значит длительный срок службы и надежность в использовании;
  • изделия, работающие не только экономно, но и не создающие шума;
  • сплит-системы, надежно защищенные от перепадов напряжения в сети;
  • богатый функционал возможностей, включая тотальную очистку воздуха и регулировку его температуры.

Качество в каждой детали

Специалисты компании «Киев-Комфорт» готовы продавать брендовые кондиционеры по доступным ценам и проводить монтажные работы в короткие сроки при желании заказчика. На их официальном сайте можно найти фотоальбом уже выполненных проектов и еще раз убедиться в надежности и качестве выполняемой предприятием работы. Я остался доволен и качественной и количественной составляющей работы, поэтому могу порекомендовать именно этот интернет-магазин как один из лучших представителей климатической техники в Киеве.

Перед тем как сделать выбор, обязательно ознакомьтесь с подробными описаниями той или иной единицы товара, вам могут помочь полезные статьи на сайте и консультация менеджера.

Антон Бондаренко

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 14, 2017 02:40
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