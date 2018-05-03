Необычные проекты домов из бруса

Дома, которые сегодня строят из бруса, становятся все более и боле популярными у частных застройщиков. Все большее количество людей понимают ценность жилья, сооруженных из дерева.

Сегодня никому уже не нужно объяснять, как негативно влияет на нас – на наше здоровье и на нашу психику плохая экология. В городах нам приходится дышать грязным воздухом, жить в многоэтажных домах изготовленных из материала с не очень полезными свойствами, и даже совсем не с полезными. Дерево же всегда являлось и является самым чистым, в экологическом смысле, материалом.

Дома, изготовленные по новым технологиям из деревянного бруса, не только экологически чистые, но и универсальные. Их строят в один и два этажа, у них может быть самая разная форма. Также брус отлично сочетается и с другими строительными материалами, придавая готовому сооружению неподражаемый индивидуальный внешний вид. Перейдя по ссылке https://www.drevkos.ru/doma-iz-brusa/9×9.html можно подобрать проекты домов из бруса 9х9.

Архитекторы – это творческие люди, умеющие и любящие экспериментировать. Не найдется такого специалиста-архитектора, кто бы плохо относился к такому строительному материалу, как дерево и к любому другому натуральному материалу. Еще больше любят специалисты-архитекторы, когда заказчик обладает хорошим вкусом и не страшится необычных не традиционных экспериментов. Архитектору только этого и надо – свобода в творчестве превыше всего! Поэтому дом из бруса от талантливого архитектора непременно станет шедевром, который будет отличаться от остальных домов не только необычным внешним видом, но и отличной удобной, комфортной и современной планировкой, в которой будут сочетаться различные материалы, придавая интерьерам стиль и шик.

Архитектура необычного дома из бруса прекрасно будет сочетать в отделке природный камень и кирпич, и, конечно же, стекло – много стекла. «Гибкость» бруса может придавать дому необычные формы и радовать глаз своим хозяевам. Форма, как известно, определяет содержание. Индивидуальный стиль дома из бруса найдет свое отражение и во внутреннем пространстве.

Большие площади остекления в домах из бруса находят всё больше и больше поклонников. Много света в доме, и отличные виды через большие зоны сплошного стекла, элементы отделки металла и камня, придут дому из бруса уникальность не свойственную многим обычным жилым постройками. Проживая в таком удивительном доме, начинаешь меняться и сам, разумеется, исключительно в положительную сторону.