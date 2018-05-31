О добровольном согласии на оказание медицинских услуг

Наверное, вы прекрасно знаете, что любой документ перед подписанием необходимо тщательно изучить. Обратившись в клинику эстетической медицины или косметологический центр, вы подписываете добровольное согласие на медицинскую услугу. Только после этого ваш лечащий врач сможет приступить к работе. Кстати, он тоже должен заверить этот документ своей подписью.

Итак, вас ожидает подтяжка лица или другая процедура. Что должно содержаться в документе, под которым вы поставите свою подпись перед операцией? Образцы бланков в разных клиниках могут отличаться однако в любом случае, есть пункты, которые должны там быть обязательно.

1) Обязательная информация: юридическое наименование клиники, где вы оплачиваете и проходите операцию; название услуги (услуг), а также любых дополнительных осмотров, анализов, которые вы проходите перед процедурой. Согласие должно быть отдельным на каждую услугу.

2) Противопоказания. Не стоит скрывать от врача их наличие, так как ни к чему хорошему это не приведет. Лечащий врач должен получить полную информацию о состоянии вашего здоровья, потому что в дальнейшем, если вдруг возникнут осложнения, пациенту останется пенять только на себя.

3) Показания. Не менее важный пункт, который тоже стоит изучить самым внимательным образом. Любая процедура или операция назначается для решения определенных проблем и, подписывая документ, вы соглашаетесь, что они есть и вы готовы их решить методом, предложенным врачом. Иногда пациенты жалуются, что хотели справиться совсем с другим дефектом, а не тем, с которым работал специалист.

4) Список побочных эффектов. Здесь речь идет не об осложнениях, а таких явлениях, как синяки, отеки, покраснения, которые нередко возникают после хирургического вмешательства или аппаратной косметологии. Обычно они проходят довольно быстро, однако клиент должен знать, что его ожидает в первые дни восстановления после процедуры. Так нужно, например, понимать, что если вам предстоит подтяжка ягодиц, вы не сможете уже на следующий день щеголять в купальнике по пляжу.

5) Ограничения в течение реабилитационного периода. В зависимости от процедуры пациенту может быть временно запрещено принимать горячие ванны, находиться долгое время на солнце, поднимать тяжести, пользоваться декоративной косметикой. Об этом тоже нужно знать заранее и быть готовым тщательно соблюдать рекомендации врача.

При обращении в клинику Beauty Trend, вы всегда получите полную и достоверную информацию о предстоящей вам процедуре, ее методах и целях, связанных с операцией рисках и последствиях, а также результате. Ваша подпись под договором подтверждает, что вы согласны с диагнозом и способом решения проблемы, понимаете, какие могут быть побочные эффекты и готовы следовать правилам восстановительного периода.