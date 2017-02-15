Область применения вилочных погрузчиков

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 15, 2017 19:09

Область применения вилочных погрузчиков

Вилочные погрузчики Nexen используются для погрузочно-разгрузочных работы на производстве, в складских помещениях, в сельском хозяйстве и прочих отраслях народного хозяйства. Эти технические средства позволяют выполнять погрузочные работы и перемещать грузы в рамках одного предприятия (склада, рабочей площадки), не покидая пределов территории.

Современные технологии погрузочно-разгрузочных работ позволяют монтировать к этим устройствам подвесное оборудование, вследствие чего возможности вилочных погрузчиков существенно увеличиваются. Эти виды спецтехники очень удобны в применении: при простой конструкции они не требуют существенных затрат на ремонт и содержание, легко обслуживаются, поэтому вилочные погрузчики нашли довольно широкое применение на базах, складах, фермерских хозяйствах и т.п.

В зависимости от конструктивных особенностей, погрузчики подразделяются на несколько видов. Среди них можно выделить:

  • Спецмашины, которые работают, питаясь от аккумуляторов. В отличие от техники, работающей на двигателях внутреннего сгорания, вилочные погрузчики не выделяют вредных выбросов окружающее пространство, поэтому их используют в закрытых помещениях, там, где работают люди. Погрузчики очень маневренны, удобны в эксплуатации, перемещаются со скоростью, достаточной для выполнения внутренних работ;
  • Технические средства, на которых установлены пневматические шины и силовые агрегаты внутреннего сгорания. Эти машины используют на сельхозработах, на складах и т.п.;
  • Погрузчики, оснащенные подъемным устройством, называются штабелеры. Их используют на складах, где товары уложены на высотных стеллажах;
  • Внедорожные погрузчики – это спецмашины, которые эксплуатируются в условиях плохой проходимости, где нет хороших подъездных путей к складам или цехам для производства работ;
  • Специализированные машины, предназначенные для использования в особых условиях, где затруднена проходимость техники (например, в складских помещениях с узкими проходами).

Современное производство приступило к выпуску погрузчиков, оснащенных боковым навесным оборудованием – вилами, поворотным захватом, выталкивателем. Эта функция позволяет использовать погрузчики в разных видах работ более широкого диапазона.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 15, 2017 19:09
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