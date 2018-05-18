Области применения стальных канатов

Стальные тросы находят применение в самых разнообразных сферах деятельности, от строительства до флота. А представляют из себя они практически то же самое, что и обычный веревочный канат, только из стальной проволоки. Говоря совсем простыми словами, стальной канат и сплетенная стальная проволока – одно и то же. Невероятную популярность они обрели, благодаря огромной прочности. Они способны выдерживать колоссальные нагрузки. Что делает их незаменимыми в качестве лебедок и строп.

Показатели, характеризующие прочность любого стального каната, определяются конкретным ГОСТом. Именно их особенности берутся во внимание, когда происходит отбор канатов, подходящих под конкретные задачи.

Как использовать тросы в соответствии с их характеристиками?

Итак, стальные канаты нашли широчайшее применение:

нефтедобыча,

горная промышленность,

машиностроение,

перерабатывающая промышленность,

строительство,

флоте,

сельское хозяйство и др.

Без них не обходится ни один подъемный механизм. При этом, каждая конкретная ситуация требует использования тросов с определенными техническими характеристиками:

канаты в оплетке

одинарной – их показатель жесткости самый лучший среди аналогов. Их рекомендовано применять в условиях, когда повышены растягивающие нагрузки.

двойной – прочность оценивается как хорошая. Как правило, они с успехом применяются в случаях с высокими концевыми нагрузками или активным механическим износом.

Канаты из стали определенных типов:

ЛК-Р – высокопрочные. Рекомендованы для применения под открытым небом, в условиях, когда перепады температур и осадки способствуют износу.

ЛК-О – износоустойчивы при истирании. У тросов такого типа внешний слой из довольно толстой проволоки, они, как раз, позволяют увеличить срок эксплуатации. Подъемные механизмы судов, лифтовые системы, висячие канатные дороги – не единственные объекты, где находят применение эти тросы.

Сферы применения канатов в зависимости от ГОСТа

Так, например, стальные тросы, изготовленные по ГОСТ 2688-80 находят применение в буровых машинах, шахтных установках и различных кранах, по ГОСТ 3077-80 – в лифтовых механизмах и на канатных дорогах, а по ГОСТ 3062-80 – на высоковольтных линиях и оттяжках мачт, или по ГОСТ 7667-80 в строительном грузоподъемном оборудовании.

В зависимости от целей отбираются и соответствующие канаты, к примеру есть необходимость оснастить подвесную дорогу, стальной канат ГОСТ 2688-80 есть на сайте.

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