Обработка сливы весной

Как только сошел снег, и установилась плюсовая температура, следует подумать о весенней обработке плодовых деревьев. В этой публикации поговорим о сливе, которой любят полакомиться не только люди, но и садовые паразитов. Это косточковое дерево подвержено многим болезням, и борьбу с ними следует начинать с ранней весны. От того, как садовник поработает ранней весной, в значительной мере зависит, что он соберет с дерева осенью.

Мероприятия по уходу

Чтобы спасти дерево сливы от нашествия садовых паразитов, и чтобы к нему не липли болезни, которым тоже нет числа, придется провести целый комплекс мероприятий куда входят:

очистка и ранняя обрезка деревьев;

очистка и разрыхление почвы под деревом;

обработка дерева и почвы медным купоросом;

побелка ствола и стволовых веток;

установка ловчих поясов;

обработка кроны препаратами против вредителей;

опрыскивание дерева препаратами против болезней.

Очередность мероприятий соответствует нашему списку, а теперь более подробно остановимся на каждом из них.

Обрезка и очистка сливы ранней весной

Как только сошел снег, пора приступать к санитарной обработке сливы:

следует очистить дерево сливы от отслоившейся коры;

зачистить места срезов веток после произведенной поздней осенью обрезки, при необходимости снова обработать варом;

если на ветках обнаружите грибковые поселения, следует тщательно очистить их щеткой;

если есть необходимость, обрезать высохшие или больные ветви, которые не попали в поле зрения осенью, обязательно обработав срезы садовым варом или специальным лаком, предназначенным для таких целей;

землю под сливой очистить от опавших плодов, перезимовавших под снегом, листвы, веток и все это обязательно сжечь;

неплохо бы полить землю медным купоросом.

Мероприятия по борьбе с вредителями

С вредителями, облюбовавшими сливу бороться необходимо весь сезон, поэтому одной обработки ранней весной будет недостаточно. Но остановимся именно на весенних мероприятиях:

плодовый клещ способен благополучно перезимовать на дереве, поэтому проводят обработку дерева раствором карбамида или карбофоса. Обработку нужно провести до распускания почек;

тля может оставить вообще без урожая сливы, если вовремя в профилактических целях не опрыскать дерево раствором мочевины, или настоем чеснока с добавлением хозяйственного мыла. Иногда вовремя проведенной профилактической обработки бывает достаточно, чтобы не видеть тлю на сливе в течение сезона;

от долгоносика можно установить ловчие пояса.

Профилактика болезней

Пока не появилась какая-то конкретная болезнь, профилактические меры против вредителей наилучшим образом сочетаются с мерами по предупреждению болезней сливового дерева:

опрыскивание дерева мочевиной и карбамидом – прекрасное профилактическое средство против многих болезней;

полив земли под деревом 1% раствором медного купороса тоже способствует предотвращению многих заболеваний.

В дальнейшем решать проблемы придется по мере их поступления. А лучше – доверить дело профессионалам.