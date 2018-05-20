Обработка сливы весной
Как только сошел снег, и установилась плюсовая температура, следует подумать о весенней обработке плодовых деревьев. В этой публикации поговорим о сливе, которой любят полакомиться не только люди, но и садовые паразитов. Это косточковое дерево подвержено многим болезням, и борьбу с ними следует начинать с ранней весны. От того, как садовник поработает ранней весной, в значительной мере зависит, что он соберет с дерева осенью.
Мероприятия по уходу
Чтобы спасти дерево сливы от нашествия садовых паразитов, и чтобы к нему не липли болезни, которым тоже нет числа, придется провести целый комплекс мероприятий куда входят:
- очистка и ранняя обрезка деревьев;
- очистка и разрыхление почвы под деревом;
- обработка дерева и почвы медным купоросом;
- побелка ствола и стволовых веток;
- установка ловчих поясов;
- обработка кроны препаратами против вредителей;
- опрыскивание дерева препаратами против болезней.
Очередность мероприятий соответствует нашему списку, а теперь более подробно остановимся на каждом из них.
Обрезка и очистка сливы ранней весной
Как только сошел снег, пора приступать к санитарной обработке сливы:
- следует очистить дерево сливы от отслоившейся коры;
- зачистить места срезов веток после произведенной поздней осенью обрезки, при необходимости снова обработать варом;
- если на ветках обнаружите грибковые поселения, следует тщательно очистить их щеткой;
- если есть необходимость, обрезать высохшие или больные ветви, которые не попали в поле зрения осенью, обязательно обработав срезы садовым варом или специальным лаком, предназначенным для таких целей;
- землю под сливой очистить от опавших плодов, перезимовавших под снегом, листвы, веток и все это обязательно сжечь;
- неплохо бы полить землю медным купоросом.
Мероприятия по борьбе с вредителями
С вредителями, облюбовавшими сливу бороться необходимо весь сезон, поэтому одной обработки ранней весной будет недостаточно. Но остановимся именно на весенних мероприятиях:
- плодовый клещ способен благополучно перезимовать на дереве, поэтому проводят обработку дерева раствором карбамида или карбофоса. Обработку нужно провести до распускания почек;
- тля может оставить вообще без урожая сливы, если вовремя в профилактических целях не опрыскать дерево раствором мочевины, или настоем чеснока с добавлением хозяйственного мыла. Иногда вовремя проведенной профилактической обработки бывает достаточно, чтобы не видеть тлю на сливе в течение сезона;
- от долгоносика можно установить ловчие пояса.
Профилактика болезней
Пока не появилась какая-то конкретная болезнь, профилактические меры против вредителей наилучшим образом сочетаются с мерами по предупреждению болезней сливового дерева:
- опрыскивание дерева мочевиной и карбамидом – прекрасное профилактическое средство против многих болезней;
- полив земли под деревом 1% раствором медного купороса тоже способствует предотвращению многих заболеваний.
В дальнейшем решать проблемы придется по мере их поступления. А лучше – доверить дело профессионалам.
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