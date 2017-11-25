Оформление субсидии: необходимые документы

Для многих людей помощь в виде субсидии – это отличная возможность сэкономить. Малоимущие семьи не могут позволить отдавать почти половину семейного бюджета. Таким плательщикам помогает государство с помощью льгот и скидок на платежи по квартплате.

Главное, вовремя и четко подавать все необходимые документы.

Важные моменты

Субсидия – это своеобразная скидка на оплату коммунальных услуг. Так государство частично погашает часть оплаты за семью. Все граждане, которые могут с помощью справки с официального места работы доказать небольшой доход, те, у кого отсутствует работа по уважительной причине, получают возможность на скидку.

Подавать документы могут ветераны ВОВ, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. Подтверждением статуса занимается как один человек, так и вся семья. Сюда относятся инвалиды. После того, как документы будут готовы, можно обратиться в социальную службу. На помощь при оформлении бумаг придет МФЦ, официальный сайт Госуслуги.

Выдают субсидию всего на полгода. После этого процесс начинается сначала. При оформлении субсидии необходимо предоставить:

· Заполненное заявление, где прописывают личные данные, адрес проживания и регистрации, банковские реквизиты.

· Предоставляют документы, указывающие на гражданскую принадлежность каждого члена семьи.

· Документ о праве собственности.

· Справка с указанием дохода на каждого члена за последние 6 месяцев.

· Выписка о том, что выплаты совершены вовремя, задолженности быть не должно.

· Документы, указывающие на то, что заявители имеют право получать различного рода льготы и субсидии.

· Если гражданин является ИП, он должен предоставить справку о доходах за прошедший год. При совмещении с другой работой подают сразу две справки.

· Понадобится свидетельство о браке или разводе.

· Арендаторы подают заключение о найме.

Если официальной работы нет, придется сделать копию трудовой книжки с последнего места работы. А центр занятости должен подтвердить с помощью справки, что гражданин не состоит на учете. Пенсионеры предоставляют справку.

При подаче заявления учитывают, получает ли семья пособия, имеется ли доход от ИП, получают ли в семье стипендию или выплату по гражданско-правовому договору.