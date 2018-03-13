Оформление визы в ОАЭ: правила получения

Невозможно посетить ОАЭ без визы, тип которой может значительно отличаться, в зависимости от целей поездки. Если же человек собирается посетить Эмираты с целью туризма, то всё что для этого понадобится – это оформить визу по прилёту в Дубай.

Действительна она на протяжении 30 дней с момента оформления. Однако, такая виза подходит исключительно для обычных граждан, в то время как для работы, учёбы или временного жительства, понадобится получить резидентскую визу дубаи.

Такой документ открывает новые возможности перед любым иностранцем. Например, появляется возможность стать студентом, купить недвижимость, устроится на работу или открыть собственную фирму. Однако, такая виза далеко не универсально, и делится на два основных типа:

1. Позволяет посетить страну с последующим трудоустройством. Выдают её всего на 2 года.

2. Инвесторская виза, отличается сроком действия на 3 года.

Стоит отметить, что резидентскую визу выдают только лицам, достигшим совершеннолетия, а по законодательству ОАЭ, оно наступает в 21 год. Самым надёжным способом постоянно продлевать себе визу – это открыть собственную компанию на территории ОАЭ. Но необязательно быть главным директором, это также распространяется на партнёрское участие, когда акции компании поделены по 50%. Чтобы подобная финансовая деятельность действительно котировалась, она должна быть зарегистрирована в одной из оффшорных зон.

Вторым вариантом становится трудоустройство в одни из местных или международных филиалах. В большинстве случаев, все расходы возлагают на себя работодатели, когда сотрудник должен будет вернуть определённую сумму спустя время.

Самый последний способ оформить визу – это купить на территории государства частную собственность. Обращаются к подобному только самые обеспеченные люди, которые способны себе это позволить.

Понятное дело, что для визы нужны хоть какие-то документы. В таком случае требуется предоставить действующий заграничный посмотрит, всего лишь несколько цветных фотографий в формате 3х4 и заранее заполненную анкету. Стоит предупредить, что для поездки следует знать английский язык.