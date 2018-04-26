К великому сожалению, сегодня существует достаточно узкий круг людей, который не только придерживаются традиционных правил захоронения усопшего, но и знает вообще о том, из чего они состоят.

К великому сожалению, сегодня существует достаточно узкий круг людей, который не только придерживаются традиционных правил захоронения усопшего, но и знает вообще о том, из чего они состоят.

Удивительно, но многие из тех, кто уже успел коснуться (пускай даже косвенно) такой неприятной тематики как похороны или их организация, вовсе не знакомы с тем, что существуют так называемые ритуальные приметы.

Разумеется, верить в них или им слепо следовать вовсе не обязательно, но как показывает жизненная практика, хуже от их выполнения точно не станет. Они существуют еще с древности и несут за собой огромный логический смысл, предостерегая того, кто собирается проводить скорбную трапезу от попадания его или его близких в щекотливую ситуацию.

Суеверия, которые желательно выполнить, после того как умер человек

Чтобы вы и ваша семья находились в моральной, а иногда и физической безопасности, после того как родной человек отошел из жизни, следует выполнить следующие действия:

В доме, где ранее проживал покойный, надо плотно закрыть все окна, форточки, двери и повесить на все имеющиеся в комнатах зеркала плотную тему ткань. Такая мера предосторожности связанна с тем, что еще в древней мифологии все ранее перечисленные элементы декора и домашнего интерьера — являются неким порталом, соединяющий потусторонни и реальный мир между собой. Именно поэтому, существует такое старое поверье, что душа не должна отражаться в зеркалах, дабы не попасть в зеркальный коридор и не остаться в нем навечно. Специалисты, которые осуществляют оказание ритуальных услуг, также говорят и о необходимости перевезти питомцев покойного из того дома, где он умер. Данные действия связаны с тем, что оглушающий лай собаки или громкое мяукает кошки может напугать душу усопшего, что потом приведет к несчастным случаям с его родными. В том случае, если по какой-то причине мертвый человек (физически) все еще находится в своей квартире, то в этом случае строго-настрого запрещено подметать в данном помещении полы веником, т.к. есть риск вымести на кладбищенскую землю всех живых, кто все еще там проживает.

Как уже стало понятно, прежде чем подходить к проведению скорбной церемонии, прежде всего необходимо выполнить несколько несложных народных примет, которые могут помочь избежать череды нежелательных смертей всей семьи. После того, как данные манипуляции будут произведены, уже можно смело посчитать сколько будут стоять ритуальные грузчики, венки, памятник, гроб и т.д.