Описание автовокзала города Анапы

Автобусный вокзал Анапы располагается в самом центре города. Является объектом транспортной инфраструктуры. Предназначен для оказания услуг по транзиту пассажиров и их багажа. Автобусы перевозчиков занимаются перемещением пассажиров в различные пункты назначения вдоль всего Причерноморского края. Перейдя по ссылке https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/anapa/busstations/17015 можно более подробно узнать об автовокзале города Анапы.

Автобусный вокзал Анапы размещен в удобной части города – по адресу Красноармейская, 11. Недалеко от вокзала находятся Центральный и Северный рынки.

Анапа – город курортный. В нем располагается водолечебница и климатический курорт. В связи с этим, на протяжении всего сезона курортов автовокзал наполнен пассажирами, которых доставляют автобусы междугороднего сообщения. В этот период более пятидесяти автобусов держат свой путь через данный автовокзал, обеспечивая транзит пассажиров по разным направлениям.

Автобусный вокзал Анапы обслуживает направления: в Сочи, Воронеж, Ростов-на-Дону, Черкесск, Сухуми, Геленджик, Пятигорск, двух российских столиц и др. Кроме этого, имеются международные транзитные рейсы — к примеру, в столицу Молдовы Кишинев, чартерные рейсы – в сторону Казахстана и в другие страны восточно-азиатского региона.

От автобусного вокзала в Анапе нетрудно добраться в аэропорт, а также до его железнодорожного вокзала. Автобусы, маршрутки ходят туда достаточно регулярно.

Пригородные автобусы также направляются в различные курортные поселки: в Витязево, Сукко, Джемете и др. Отправка этих автобусов производится от автобусной станции, находящейся вблизи автобусного вокзала – недалеко от Южного рынка – на углу улиц Краснодарской и имени Чехова (став нужно держаться левой стороны этой улицы от главного входа в автобусный вокзал, повернувшись к нему лицом).

Кстати, в Большой Утриш приезжают на городских автобусах довольно скоро.

Всем желающим оказаться в курортных городках Крыма это можно сделать без проблем: от автобусного вокзала автобусы направляются в порт «Кавказ», а оттуда пассажиры добираются в порт «Крым» на пассажирских паромах.