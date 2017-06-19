Описание автовокзала в Сочи
Уникальное место в Сочи. Туристы и гости города тысячами прибывают на автовокзал Сочи и отправляются отсюда по городам Краснодарского края и соседних регионов.
Центральный автовокзал
В городе есть и другие автостанции, но этот – Центральный. Именно отсюда, с Горького 56а, начинаются самые главные междугородные маршруты. Именно с ним рядом расположились железнодорожный и речной вокзалы, что только способствует повышению пассажиропотока в этих главных сочинских автотранспортных воротах.
Ему уже полсотни лет. И для 1967 года, когда появилось это здание из стекла и бетона с волнообразной крышей, проект был довольно необычным. Возможно, скоро появится новый, который будет полностью соответствовать современному Сочи.
Кроме традиционных для автовокзала билетных касс, зала ожидания, кафе и других заведений, уже никого не удивляет наличие платежных терминалов и банкоматов для обмена валюты.
Посадочные платформы находятся под крышей, так что непогода не помешает пассажирам с полным комфортом осуществить посадку на любой автобусный рейс, следующий по пригородному маршруту, или в северо-кавказском или крымском направлении.
Расписание автобусов
Автовокзал Сочи – это почти 200 автобусов ежедневно, которые отправляются вдоль побережья, по Краснодарскому краю, в регионы России. Каждые полчаса они уходят в рейсы. Их ждут в
Лазаревском;
Хосте;
Мацесте;
Туапсе;
Адлере;
Дагомысе.
А также в
Астрахани;
Махачкале;
Новороссийске;
Нальчике;
Кисловодске;
Анапе;
Сухуме;
Луганске;
Одессе;
Баку.
И это, не считая дополнительных рейсов, которые непременно вводятся на наиболее наполняемых маршрутах.
В международный или междугородный рейс отправляются только комфортабельные автобумы известных зарубежных марок: Вольво, Скания, Мерседес, Хендай или Форд.
Большое информационное табло в здании вокзала – настоящая кладезь информации. Это и время и дата отправления, количество рейсов, можно узнать время выезда первого и последнего автобуса.
Кстати, совсем необязательно стоять в очереди, чтобы приобрести билет на требуемый рейс. Имеется возможность прямо на сайте автовокзала забронировать билет, а уже перед отправлением автобуса его распечатать.
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий