Описание автовокзала в Сочи

Уникальное место в Сочи. Туристы и гости города тысячами прибывают на автовокзал Сочи и отправляются отсюда по городам Краснодарского края и соседних регионов.

Центральный автовокзал

В городе есть и другие автостанции, но этот – Центральный. Именно отсюда, с Горького 56а, начинаются самые главные междугородные маршруты. Именно с ним рядом расположились железнодорожный и речной вокзалы, что только способствует повышению пассажиропотока в этих главных сочинских автотранспортных воротах.

Ему уже полсотни лет. И для 1967 года, когда появилось это здание из стекла и бетона с волнообразной крышей, проект был довольно необычным. Возможно, скоро появится новый, который будет полностью соответствовать современному Сочи.

Кроме традиционных для автовокзала билетных касс, зала ожидания, кафе и других заведений, уже никого не удивляет наличие платежных терминалов и банкоматов для обмена валюты.

Посадочные платформы находятся под крышей, так что непогода не помешает пассажирам с полным комфортом осуществить посадку на любой автобусный рейс, следующий по пригородному маршруту, или в северо-кавказском или крымском направлении.

Расписание автобусов

Автовокзал Сочи – это почти 200 автобусов ежедневно, которые отправляются вдоль побережья, по Краснодарскому краю, в регионы России. Каждые полчаса они уходят в рейсы. Их ждут в

Лазаревском;

Хосте;

Мацесте;

Туапсе;

Адлере;

Дагомысе.

А также в

Астрахани;

Махачкале;

Новороссийске;

Нальчике;

Кисловодске;

Анапе;

Сухуме;

Луганске;

Одессе;

Баку.

И это, не считая дополнительных рейсов, которые непременно вводятся на наиболее наполняемых маршрутах.

В международный или междугородный рейс отправляются только комфортабельные автобумы известных зарубежных марок: Вольво, Скания, Мерседес, Хендай или Форд.

Большое информационное табло в здании вокзала – настоящая кладезь информации. Это и время и дата отправления, количество рейсов, можно узнать время выезда первого и последнего автобуса.

Кстати, совсем необязательно стоять в очереди, чтобы приобрести билет на требуемый рейс. Имеется возможность прямо на сайте автовокзала забронировать билет, а уже перед отправлением автобуса его распечатать.

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