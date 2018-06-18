Основные критерии выбора мебели на заказ

Перед выбором мебели важно учитывать главное критерии и самое главное из них заключается в том, что лучше выполнять заказ от проверенного производителя. Для этого на сайте https://fiorenzo.ru можно получить информацию о изготовление мебели на заказ в Москве и сделать свой выбор, полагаясь на главные критерии.

Перед выбором мебели нужно придерживаться определённым правилам. Клиент может самостоятельно выбрать будущий проект, разработать его со специалистом компании. На выбор можно заказать предметы мебели по индивидуальным размерам.

Гостиная

Чаще всего, главными предметами этого помещения являются наличие корпусной мебели, уголка. Первая представлена в виде стены, а также столика и комода.

Важными требованиями, которые предъявляются к мебели, являются:

1) Отличная многофункциональность. Мебель должна соответствовать не только требованиям хозяев, но и гостей;

2) Дизайн и лучшие цвета для отличного настроения и полной гармонии.

В других комнатах, например, в детской, важно выбирать на заказ те предметы, которые могут стимулировать мыслительную активность ребёнка и развивать его творческую деятельность.

Внимание! Главной ошибкой обустройства детской является зонирование, т.е разделение комнат на некоторые зоны, например учебную, игровую и т.д. этого не стоит делать при планировании, нужно, чтобы всё было рядом.

Важными критериями выбора мебели на заказ являются:

Цвет. Большие комнаты, это, как правило, мебель изготовленная на заказ со светлыми цветами, а также другие тёплые тона – они сейчас в приоритете. Важно внимательно смотреть на мебель — она должна быть неопасной, острые углы сглажены, чтобы избежать травмы;

Вместительность. Сейчас современная мебель на заказ предполагает наличие многофункциональности мебели, наличие в ней ящиков, шуфлядок в которых будут храниться мягкие игрушки, книжки.

Отдельное значение будет иметь пространство. При наличии множества ящиков важно обеспечить свободное место.

Спальня

Главным акцентом этого помещения является кровать. Обычным набором для данной комнаты являются гарнитуры, включающие не только мягкую, но и такую корпусную мебель: прикроватный стол, стулья, комод. Не рекомендуется сильно забивать комнату предметами интерьера. Следует учесть все характеристики, нюансы, перед заказом мебели с индивидуальным размером, со специалистом компании.