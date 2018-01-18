Основы грамотного севооборота

Сидерация – важнейшая составляющая земледелия, применяемая с незапамятных времен. К ней снова появился интерес в связи со стремлением людей употреблять в пищу органически здоровые продукты.

Сидераты – это натуральные удобрения, которые выращивают перед посадкой основной овощной культуры. Купить сидераты стоит для того, чтобы изменить состав почвы, обогатить плодородный слой микроэлементами.

Растения не дают какой-либо продукции, но зато оздоравливают почву. Скошенная масса используется как компост или разбрасывается по поверхности грунта в качестве мульчи. Разложившаяся корневая система превращается в гумус. После произрастания сидератов почва становится лёгкой и удобной для обработки.

Польза от промежуточных культур

восстановление плодородия почвы без использования химических удобрений;

защита посаженных рядом культурных растений от некоторых вредителей и болезней;

повышение урожайности;

подавление развития и распространения сорняков;

защита земли от выветривания, перегрева и переохлаждения.

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Разновидности сидератов и их полезные свойства

К промежуточным культурам относят люцерну, бобы, вику, горошек, клевер, гречиху, рожь, горчицу, окопник, редьку, рапс, пшеницу, сорго и другие зеленые растения.

Существует основное правило, которого следует придерживаться при выборе сидерата. Каждое растение по-своему влияет на грунт. Чтобы оно действительно приносило пользу, необходимо учитывать состояние почвы.

Можно выбрать семена редьки масличной, которая пополняет запасы серы и фосфора в грунте, приостанавливает рост сорных трав, уничтожает возбудителей различных заболеваний.

Горчица наполняет плодородный слой калием, способствует усвоению труднорастворимых микроэлементов. Почва становится рыхлой, а, значит, увеличивается ее способность пропускать воздух и воду.

Рапс повышает урожайность за счет обогащения почвы минеральными элементами.

Рожь и овес полностью подавляют сорняки, отпугивают некоторых вредителей культурных растений. Они способны поглощать полезные вещества из труднорастворимых соединений, содержащихся в почве.

Гречиха изменяет повышенную кислотность грунта в лучшую сторону. Ее развитая корневая система рыхлит почву.

Сидераты можно высевать отдельными видами или вперемешку с другими растениями.