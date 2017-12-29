Особенности алюминиевых дверей

mavit
Автор: mavit Декабрь 29, 2017 10:38

Особенности алюминиевых дверей

Главными особенностями таких дверей как одних из самых популярных видов, можно назвать то, что это самые универсальные конструкции, которые используются в разных зданиях: это торговые центры, промышленные здания, небольшие магазины и частные дома.

Описывая различные виды алюминиевых дверей, можно отметить, что они встречаются в разных исполнениях. К примеру, алюминиевые двери Олта бывают в тёплом и холодном виде. Первые отличаются более толстым изоляционным слоем. Оба могут быть использованы для входного проёма.

Говоря про наиболее важные особенности, стоит отметить, что характерной чертой алюминиевых дверей является цена, а также варианты заполнения. Например, может использоваться стекло, стеклопакеты, сандвич. Их толщина от 4 до 45 миллиметров.

Сандвич применяется для не очень прозрачных дверок. К примеру, уборная комната вполне вписывается вместе с этим вариантом. Также сандвич используется как нижний заполнитель.

Продолжая тему особенностей алюминиевых дверей, нужно отметить, что существует множество цветов, используемых для создания этой конструкции. Бывают обычные цвета — белый, серый металлический, коричневый. Но этими цветами не ограничивается создание окраски покрытия. Существует также много других оттенков в который окрашивают алюминий.

Важным элементом для долгой службы двери является фурнитура. Очень важно не экономить на качестве, поэтому следует использовать только поверенные элементы. К примеру, на тёплые двери рекомендуется производить установку для каждой створки 3 петли на три секции с подшипником и доводчиком гезе 2000.

Особой ролью в оформлении и удобстве использования алюминиев. дверей обладает ручка двери. Вполне реально применять нажимную гарнитуру. Также, очень часто используется в офисе и коттедже. Ещё можно устанавливать ручку «скоба».

В качестве особенности этих конструкций, нужно отметить, что в них стеклопакет является главным материалом заполнения.

Завершая тему особенностей данных типов дверей, важно заметить, что для достижения одного стиля специалисты рекомендуют выбирать правильно цветовую гамму фурнитуры. Она должна быть такой же как и цвет двери.

 

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mavit
Автор: mavit Декабрь 29, 2017 10:38
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