Особенности фактурной штукатурки

Фактурная штукатурка – это не что иное, как повторение пройденного этапа. И в этом нет ничего плохого, за свою многолетнюю историю, штукатурка стала универсальным средством для защиты домов из разного материала от холодов. Но, как и полагается, шагая в ногу со временем, даже строительные материалы приобретают новые особенности, выделяющие их на общем фоне. Отныне штукатурка обрела разнообразие в цветовой палитре, дополненной небольшими частицами мрамора и других минералов.

Фактурную поверхность можно разделить на несколько видов покрытий:

— изящная гладкая штукатурка в венецианском стиле;

— имитация дорогостоящих решений вроде мрамора;

— штукатурка, придающая «старинный» стиль.

Для работ можно использовать любой материал, отличным решением будет фактурная штукатурка San Marco Сanalgrande.

Нет единой технологии нанесения фактурной штукатурки. Всё будет зависеть исключительно от пожеланий домовладельца, ведь перед началом работ, следует определиться с внешним видом будущего творения. Ведь если этим будет заниматься квалифицированный дизайнер, у него может получиться создать фактуру любой сложности.

Единственной похожей чертой, будет нанесение смеси в два слоя. После того как первый слой высохнет, переходят к приданию фактуры.

Любой финальный этап, подразумевают под собой полное высыхание смеси. На это потребуется не меньше 24 часов. Ни в коем случае нельзя применять тепловые пушки и фены для ускорения процесса декорирования. Получить детальные сведения о фактурной штукатурке, можно на сайте sanmarco-vernici.ru.

Используя фактурное покрытие можно не переживать по поводу экологичности состава, ведь оно отлично подходит для жилых помещений, в том числе и детских комнат. Само покрытие способно прослужить недостаточно долго и требует минимальных усилий по уходу. Использование в покрытие лака или воска, предотвратит пищевое загрязнение фактору, не пропуская загрязнение во внутренний слой покрытия.

Даже если в семье есть маленькие дети, и они случайным образом решать устроить конкурс лучшего рисунка на стене, всё запросто можно отреставрировать.