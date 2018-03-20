Особенности котельных на дизельном топливе

Котельная, где в качестве топлива используется дизельное топливо, относится к системам автономного отопления. Установка любой такой системы – задача не из простых. При рассмотрении этого, стоит обращать внимание на различные топливные котлы при выборе, какой из них лучше всего подойдет. Определяется это запросами и потребностями. Котлы, работающие на дизельном топливе весьма популярны в некоторых районах страны. На сайте Senergo-Group.ru можно подобрать котельные на дизельном топливе в Санкт-Петербурге.

Котельная на дизельном топливе приемлема в качестве отопления частных коттеджей и домов. Потребителей привлекает эта система, во-первых, по причине приемлемой цены на оборудование. Правда, в том случае, когда устройства котла предусматривает одноступенчатую горелку. (В тех котлах, где горелки моделируемые и высокопроизводительные, цена на них на порядок выше) Но вот работает такая система экономичнее других систем и она долговечнее. Во-вторых, устанавливать такой котел разрешается самостоятельно, без необходимости согласований с пожарной инспекции. В-третьих, устанавливая котельную, необязательно оборудовать ее полноценным дымоходом. Даже самая обычная невысокая труба сгодится для отвода продуктов горения. Происходит это, из-за возникающего в системе высокого давления. Самая подходящая труба – это сэндвич-труба, завершающаяся зонтиком из металла, предотвращающий попадание в трубу осадков.

Котлы в котельной на дизельном топливе, как и другие разновидности современных котлов, снабжены устройством автоматического управления, которое призвано следить за правильной работой всей системы. Не рекомендуется оставлять без присмотра систему более чем на двенадцать часов. На более продолжительное время можно оставлять те котлы, где автоматика отлично налажена, и где она может подавать сигнал на аварийные службы, в том случае, если котел, например, погаснет. Такое оборудование стоит дорого, но оно обеспечивает безопасную работу всей топливной системы.