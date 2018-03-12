Особенности перепланировки в хрущевке

Каждый хоть раз в своей жизни слышал о так называемых «хрущёвках». Все эти здания имели однотипную застройку и были направлены на то, чтобы решить жилищный вопрос советских граждан. Возводились они якобы на «временной» основе, отчего никто не заморачивался с их внутренним обустройством.

Таки образом, многие до сих пор мучаются из-за решений прошлых лет. Но зачем мучаться, когда можно устроить перепланировку? Начнём с того, что 90% стен внутри квартиры, не являются несущими, их можно запросто сносить, не нарушая целостность всего дома. Это позволяет хоть немного, но расширить свою жилплощадь. Однако, просто так взять и разломать стену не удастся. Перед этим, все действия требуется согласовать с вышестоящими органами, которые как раз смогут указать на несущие стены и дать согласие на изменения внутри квартиры. А перейдя по ссылке http://resog.ru/pereplanirovka-hrushhevki/ можно получить информацию о перепланировки хрущевки. Главным желанием большинства жильцов, становится расширение зоны туалета и ванной. Но здесь есть небольшая оговорка – их нельзя объединять с территорией кухни или жилых помещений. Отчего, приходится довольствоваться демонтажем лишь одной стенки. Следом, многие предпринимают попытку расширить зону кухни, ведь зачастую она настолько мала, что там даже невозможно установить холодильник. По определённым причинам, многие сталкиваются с запретом свободного совмещения кухни и жилого помещения. Связано это с газовыми плитами, которые должны работать исключительно на отдельно отведенной территории. Но несмотря на всё сложности с подписанием правовых документов, преображение хрущёвки будет зависеть исключительно от количества квартир. Проще всего работать с трехкомнатными вариантами, где территорию санузла можно разместит в коридоре, а кухню, совместить с комнатой, заранее предусмотрев разделение этих двух зон при помощи импровизированной перегородки. Такое решение значительно расширить квартиру. Поэтому рекомендуем вам ознакомиться со всеми возможными вариантами и никогда не начинать вносить изменения, без предварительного согласования с местными органами самоуправления.