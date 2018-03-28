Особенности перевозки сборных грузов

Сборные грузы образуются из нескольких небольших грузов, заказанными разными организациями. Транспортировка таких грузов по России с каждым годом набирает популярности. Сборные грузы из различных стран транспортируются в контейнерах-рефрижераторах до места назначения.

Количество предметов в нём указано в накладной, и приём строго осуществляется по количеству мест. Такой способ транспортировки грузов помогает компании собирать максимальные объёмы предметов до полной загруженности машины, привлекать много клиентов и экономить топливо при перевозке.

Перейдя по ссылке http://kemerovo.wellcargo.ru/services/dostavka-sbornykh-gruzov/ можно получить информацию о доставке сборных грузов из Китая в Кемерово. В тех случаях, когда количество товара небольшое, а авиа доставка не подходит многим организациям по финансам, специалисты компании Well Cargo предлагают им простое решение – возможность доставки сборных грузов, из любой страны. Такая транспортировка груза позволит намного снизить расходы, связанные с перевозкой груза. Доставка грузов из КНР обладает следующими особенностями:

•груз имеет некоторые ограничения, связанные с весом и его размером;

•расчёт цены происходит в зависимости от веса, характеристик и объёма;

•сборные грузы из КНР компания Well Cargo доставляет не только в Кемерово, но и по всей России.

Для удобства заказа такой услуги, на сайте http://kemerovo.wellcargo.ru, предоставлен быстрый расчёт её стоимости. Сборные грузы могут перевозиться, как наземным транспортом, так и морским транспортом в контейнерах. Распределение предметов, которые необходимо перевезти, происходит по международной классификации, определяющей, какой товар относится к какой группе. При погрузочно-разгрузочных работах существуют свои особенности. Товар может загружаться следующими типами загрузки:

•навалочными;

•штучными;

•наливными.

В зависимости того, какой тип транспортировки был применён, различают вид загрузки, которые можно классифицировать следующим образом:

•специальные;

•универсальные;

•наволочные;

•сыпучие;

•наливные.

Перемещение данных видов груза требует особенности выбора средства транспортировки, а также различных условий. Весь груз распределяют по весу:

•легковесные;

•обычные;

•тяжеловесные.

Груз сортируют по размерам, срочности, опасности, особому режиму.