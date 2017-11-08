Особенности покрытия ПВХ для ХБ перчаток

Хлопчатобумажные перчатки применяют в различных сферах производственной и хозяйственной деятельности. В основном их используют в промышленной области, сельскохозяйственной отрасли и для выполнения работ в домашних условиях. Они различаются по типу производственной технологии. Для максимальной защиты от горячих паров в ткани добавляют тефлоновую нить. Они обладают высокой устойчивостью к различным механическим повреждениям. На манжеты вставляют латексную нить, которая обеспечивает максимальный комфорт при выполнении производственных работ.

• Особенности производства

• Главные достоинства

• Выбор продукции

Особенности производства

Главными качественными характеристиками перчаток с ПВХ служит основной процесс производства в вязальном оборудовании. На основе цифрового режима осуществляется специальный класс вязания, прочность и размеры изделия. В процессе работы автоматическое оборудование самостоятельно добавляет нити, и контролирует форму изделия. Производство является полностью автоматизированным. Подобная система позволяет производить продукцию в соответствии с международными требованиями по безопасности товара. Стоимость перчаток из ПВХ является минимальной. Специальное покрытие позволяет увеличить срок эксплуатации данного изделия.

Главные достоинства

Перчатки с ПВХ покрытием производят специально для защиты рук от различных механических повреждений. Присутствие в продукции поливинилхлорида способствует уменьшению разрыва основного материала. Высокая плотность манжет позволяет идеально зафиксировать перчатки на запястье. Продукция имеет огромное количество преимуществ. Главным является высокая прочность хлопчатобумажных нитей. Перчатки доставляют идеальный комфорт и удобство при любых видах производственных работ. Кожные покровы рук остаются в прежнем идеальном состоянии. Покрытие ПВХ прекрасно пропускает воздух через ткань.

Выбор продукции

Выбирать продукцию следует в зависимости от классификации рабочих перчаток. В основном их подразделяют на 4 вида: класс A, B, C, D. В результате они классифицируются на следующие виды: ХБ различного уровня прочности, с ПВХ покрытием, латексные, нейлоновые и полушерстяные. Они являются устойчивыми к самым высоким температурам и предметам, которые могут оказать сильный химический вред для кожи человека.