Особенности ремонта кухни

Ремонт на кухне это, пожалуй, намного более долгий и трудоемкий процесс чем ремонт в любой жилой комнате или гостиной, несмотря на меньшие размеры, кухни как правило изобилуют множеством составляющих, половина из которых подключается к коммуникациям. Но на деле это дело посильное и даже интересное, стоит только начать.

В процессе выбора новой кухни, если вы не покупаете её целиком, довольно остро встает вопрос о выборе кухонных ящиков, которых в магазинах великое множество, но подобрать что-то особенное для себя намного труднее, когда речь идет о раздельной покупке, самостоятельной сборке или замене уже имеющихся деталей.

Основные этапы

Для начала стоит посмотреть на состояние помещения, требуется ли косметический ремонт. Помимо обыкновенного ремонта, кухни иногда нуждаются в замене сантехники. Проверьте состояние водяных и газовых труб, не забита ли труба вытяжки, возможно что-то из этого нужно заменить, только после этого приступайте к ремонту. Обязательно снимите и отодвиньте мебель, за ящиками, которые не отодвигаются десятки лет может образоваться плесень, от нее необходимо избавиться.

Если позволяют средства, лучше установить новые ящики или кухню целиком, такое обновление преобразит всю квартиру, а кухня станет местом, в котором будет еще более приятно находиться. Однако же необязательно менять столы ищи ящики целиком, часто достаточно заказать столешницу из постформинга, этот материал отличается надежностью и подходящим для кухни качеством, а внешний вид таких столешниц может создать устаревшим столам с ящиками совершенно новую жизнь, можно при желании заказать и раковину из того же материала, так она будет гармонировать с основным покрытием кухонных столов.

Вместе с обновлением столешниц не забудьте заменить на новые и съемные детали мебели, чтобы надолго забыть об известных проблемах таких элементов, выбирайте известные бренды, желательно в официальных магазинах дистрибьюторов. Справедливо положительной репутацией пользуется фурнитура Blum, она имеет изумительный внешний вид и соответствующие этому виду технические характеристики.

При покупке новой плиты, лучше подбирать её с элементами той же цветовой гаммы что и сама кухня, в идеале стоит покупать такую плиту, которая рекомендуется в комплекте, то же правило работает и при покупке холодильника, если он ставится рядом с ящиками, но в некоторых вариантах его лучше поставить напротив, конечно, если это не квартира-студия.