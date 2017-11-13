Особенности рулонных штор «День-Ночь»

mavit
Автор: mavit Ноябрь 13, 2017 05:10

Особенности рулонных штор «День-Ночь»

Шторы, ролеты, жалюзи – известные средства защиты от солнечных лучей. Не все знают, что существуют рулонные шторы, видом своим напоминающие ролеты, и являющиеся отличным способом не пропустить в дом солнце или наоборот, сделать комнату светлее, а в темное время избавить от любопытных взглядов с улицы.

Но, что особенно в них привлекает, так это их способность вписаться во всякий интерьер, пусть он будет даже эксклюзивным.
Среди рулонных штор, а их еще называют тканевыми ролетами, особо выделяются те, что носят название «День-Ночь».
Об отличительных чертах
Они представляют собой ряды прозрачных и непрозрачных полос, чередующихся одна с другой. В движение рулонные шторы приводятся круговым валом, закрепленным наверху. Темной частью служит тканевая полоска, а сетка составляет часть прозрачную.
Тканевые ролеты гораздо больше сходны с горизонтальными жалюзи чем со шторами. С помощью такой системы расстояние между полосами свободно регулируется посредством цепочного механизма. К примеру, утром вы раздвигаете темные полосы, устанавливая их все на одном уровне, и свет свободно проникает в дом, а вечером они уже задвигаются так, чтобы получилось сплошное однотонное полотно, и комната спрятана от любопытных глаз прохожих.
Учитывая, что в высоту они могут достигать 2,5 м, так что с успехом могут быть использованы в оконных и дверных проемах.
«День-Ночь» в интерьере
Многообразие вариантов этих штор составляет особенную ценность их для дизайнеров. С их помощью можно создать самый необыкновенный интерьер, стильный и оригинальный. Цвет подбирается индивидуально, а цветовая гамма достаточно широкая, чтобы создать комфортную гармоничную обстановку с оптимальным сочетанием рулонных штор со всей остальной обстановкой.
Компания «Интерьер Групп» готова обеспечить вас тканевыми ролетами на любой вкус. Перейдя по ссылке http://rulonki.com/cat/rulonnye-shtory-den-noch можно подобрать рулонные шторы «день-ночь». С нами вы сделаете правильный выбор, украсите интерьер своего дома.

 

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 13, 2017 05:10
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