Особенности цветочного меда

Мы любим цветочный мед за его разнообразные вкусовые сочетания, яркий солнечный оттенок (от светло-желтого до темного и золотистого), цветочную ароматику. Иногда его называют «луговым нектаром», и не удивительно, в отличие от липового меда в Уфе, букет этого сорта может быть очень вариативным, ведь в нем присутствуют десятки различных оттенков ароматов степных трав и цветов.

Ценность для здоровья

В зависимости от того, какие растения преобладают в нектаре, собранном пчелами на лугах, и определяется вкус, цвет, густота меда. Соответственно и набор витаминов и полезных организму микроэлементов может быть очень разным. Наиболее часто цветочная пыльца собирается пчелами с лекарственных растений — ромашка, шалфей, герань, клевер, тимьян и т. д.

Когда много нектара шалфея, лакомство становится прекрасным средством избавления от различных воспалительных процессов в организме.

Если много нектара ромашки, мед становится народным средством лечения простудных заболеваний, в том числе, вирусных: ОРЗ, ОРВИ, грипп.

Чабрец делает вкус особенно тонким и дарит восхитительный аромат. Такой продукт мягко успокаивает, улучшает сон, а также имеет определенные мочегонные свойства, способствуя выводу вредных веществ.

Мед, содержащий нектар герани, способствует хорошей работе органов пищеварения.

Настоящий или нет?

При покупке меда донника в Уфе, следует внимательно изучить продукт. Не секрет, что сегодня некоторыми пчеловодами практикуются различные способы увеличения количества урожая, отнюдь не способствующие сохранению целебных и вкусовых качеств продукта. Консистенция лакомства может быть довольно разной, как и его цвет. Если вы покупаете мед осенью или зимой, прежде всего, оцените его визуально. Качественный товар засахаривается равномерно, а сверху может образовываться белая «шапка» из глюкозы. Понюхайте: цветочный мед имеет тонкий, порой немного кисловатый, но не душный аромат. Он хорошо греет, но может не драть горло, как, например гречишный. Если в холодное время года вам предлагают незасахарившийся жидкий продукт, его наверняка растапливали, чтобы он выглядел эстетично, а это значит, что довольно большая часть полезных веществ могла разрушиться.

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