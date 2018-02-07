От кончика носа до груди

Косметологическая продукция на полках магазинов представлена в таком широком разнообразии, что определиться с выбором сложно. И все-таки наиболее эффективным способом омоложения и изменения внешности является пластическая хирургия, дающая быстрый и ощутимый результат, который сохраняется надолго.

Виды пластики

Пластические операции подразделяют на две группы:

эстетические;

реконструктивные.

Первые позволяют изменить внешние данные, улучшив их в определенную сторону, продлить период молодости. Вторые – привести в норму отклонения, вызванные наследственными или внешними факторами.

По области воздействия пластическую хирургию можно подразделить на следующие разновидности:

ринопластика – коррекция формы носа;

маммопластика – изменение формы или размера молочных желез;

липосакция – удаление жировых отложений;

блефаропластика – изменение формы век;

отопластика – коррекция формы ушей (показания и механизм выполнения можно посмотреть здесь: http://medcity.ua/services/plastika-ushey/);

абдоминопластика – восстановление пропорций и эстетики живота и другие.

Любая из этих операций может быть проведена по медицинским показаниям или по личному желанию клиента. При этом операции по показаниям могут быть сделаны бесплатно по страховому полюсу. Правда, зачастую на них существует очередь, которой нужно дождаться.

Пластика, вызванная желанием клиента изменить свою внешность, проводится только в частных клиниках, таких как медицинский центр «МедСити», специалисты которого готовы осуществить целый перечень хирургических вмешательств.

Показатели качества

Высокие цены на пластическую операцию не останавливают стремящихся к красоте людей, но прежде чем решиться на хирургическое вмешательство, следует знать, от чего зависит его успех.

Среди факторов успешной операции следует выделить следующие:

состояние здоровья пациента, отсутствие у него вредных привычек;

откровенные ответы пациента на вопросы врача;

опыт работы и квалификация хирурга;

оснащение клиники необходимым оборудованием;

соблюдение пациентом условий реабилитации и прочие.

Прежде чем решиться на проведение операции необходимо продумать все моменты, в том числе возможные последствия. Если операция требуется по медицинским показателям, нужно правильно выбрать место ее проведения. Обязательно изучить данные о клинике, в которой планируется хирургическое вмешательство: узнать о наличии сертификатов и лицензии, квалификацию хирурга, результаты проведенных операций, не было ли недовольных пациентов.