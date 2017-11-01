Отличия мебели в стиле модерн от классической

Существует немало всевозможных стилей мебели. На любой вкус, интерьер и кошелек. Но даже самое огромное многообразие не уменьшает популярности таких направлений, как классика и модерн и выделяет их среди всех. Они выглядят совершенно по-разному и все же многие хотят знать, чем конкретно они отличаются один от другого.

Сначала о классике

Это, прежде всего, универсальная и в чем-то консервативная мебель. Ее и ценят чаще приверженцы традиций. Это ровные линии, строгие формы и долгий срок службы. Она – практически для любого интерьера. Качество – ее отличительная черта.

Стоить она может по-разному, в зависимости от материала, их которого изготовлена. Преимущественно делают ее из дерева: от ореха, дуба, бука или ясеня до самых ценных пород красного дерева. Столь же разнообразной может быть и обивка. Для отделки могут быть использованы обычные хлопчатобумажные ткани, шелка, даже дорогая натуральная кожа.

Вы не встретите в ней обивок ярких расцветок. Она, в любом случае, будет выглядеть нейтрально и спокойно. Роскошная и при этом скромная. Часто случается, что образцы, выставленные в мебельных салонах, вас не вполне устраивают, размеры жилых помещений «диктуют» свои условия, и на этот счет у вас имеются особые пожелания, на сайте http://www.EstetInteriors.ru можно оформить заявку на диваны модерн по размеру заказчика.

О модерне

Если говорить о понятии, модерн можно считать стилем, в котором находят отражение потребности и вкусы покупателя. Из всех остальных стилей именно он составляет главную конкуренцию классике.

Стиль гармоничный, простой и практичный, часто становится выбором современных активных людей с широкими взглядами. Те же строгие формы, что и у классической мебели, но, при этом, и утонченность, и даже помпезность.

При ее изготовлении используют искусственные материалы, самые разнообразные цвета. Эта мебель допускает эксперименты.

Последние годы мебель-модерн превратилась в довольно востребованный стиль оформления интерьера, а потому стала достойным конкурентом классической мебели.